Сколько получают главные в регионах Украины (инфографика)

Зарплаты председателей ОГА в зависимости от региона колеблются от 7 до 53 тыс. грн. Больше всех получает руководитель Донецкой области Павел Жебривский.

Зарплата Жебривского за апрель составила 53 800 грн, сообщает 24 Канал со ссылкой на «112 Украина». Из них должностной оклад составляет 20 842,11 грн, надбавка за ранг госслужащего – 947,37 грн, за интенсивность труда – 18 757,89 грн, за выслугу лет он получил 10 421,05 грн, на командировки – 2 831,58 грн. В общем из его зарплаты вычли 9 864 грн налога на доходы физических лиц, а также 807 грн военного сбора. Поэтому на руки он получил 40 309 грн.

На втором месте по размеру зарплаты – глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. Его зарплата за апрель составляет 31 380 грн. Из них должностной оклад составляет 22 тыс. грн, надбавка за ранг – 800 грн, за выслугу лет – 5 280 грн, за доступ к государственной тайне – 3 300 грн. Из этой суммы отняли 5 648,40 грн налога на доходы физлиц и 470,70 грн военного сбора. Поэтому апрельский доход главы Луганщины составил 25 260,90 грн.

На третьем месте – глава Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко, доход которого составил 27 170,71 грн.



Зарплаты губернаторов украинских областей за апрель (начислено/выплачено):

Донецкая область (Павел Жебривский) – 53 800 грн/40 309 грн;

Луганская область (Юрий Гарбуз) – 31 380 грн/25 260,90 грн;

Кировоградская область (Сергей Кузьменко) – 27 170,71 грн/не уточняется;

Черновицкая область (Александр Фищук) – 24 127,80 грн/19 181,60 грн;

Закарпатская область (Геннадий Москаль) – 23 тыс. грн;

Хмельницкая область (Александр Корнийчук) – 22 120 грн/17 585,40 грн;

Волынская область (Владимир Гунчик) – 21 920 грн/17 645,60 грн;

Полтавская область (Валерий Головко) – 20 470 грн/16 478,35 грн;

Черкасская область (Юрий Ткаченко) – 20 395,07 грн/16 418,03 грн;

Черниговская область (Валерий Паска) – 20 270 грн/16 317,35 грн.

Сумская область (Николай Клочко) – 20 040 грн/15 931,80 грн;

Тернопольская область (Степан Барна) – 18 810 грн/14 953,95 грн;

Львовская область (Олег Синютка) – 18 400 грн/14 812 грн;

Винницкая область (Валерий Коровий) – 18 089,47 грн/14 430,09 грн;

Житомирская область (Игорь Гундич) – 15 100 грн/12 155,50 грн;

Запорожская область (Константин Брыль) – 14 тыс. 879,45 грн/11 тыс. 829,17 грн;

Город Киев (Виталий Кличко) – 14 068,64 грн/11 325,25 грн.

Ровенская область (Алексей Муляренко) – 13 779,99 грн/11 112,89 грн;

Днепропетровская область (Валентин Резниченко) – 12 821,68 грн/10 321,45 грн;

Одесская область (Максим Степанов) – 11 тыс. грн/8 855,01 грн;

Ивано-Франковская область (Олег Гончарук) – 10 883,15 грн/8 652,10 грн;

Харьковская область (Юлия Светличная) – 10 878,94 грн/8 757,55 грн;

Киевская область (Александр Горган) – 10 467,56 грн/8 426,39 грн;

Николаевская область (Алексей Савченко) – 7 963,13 грн/6 410,32 грн.