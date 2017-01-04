При окладе чуть больше 3 тыс. грн. прокурор Сумской области Виталий МАТВИЙЧУК за декабрь получил 29,5 тыс. грн. Об этом пишет Капитал со ссылкой на Українські новини. Заработная плата прокурора Сумской области Виталия Матвийчука — 37 146 гривен, говорится в сообщения прокуратуры области.
Оклад прокурора Сумской области составил 3 043 гривны, надбавки — 5,5 тыс. гривен, премия — 18 886 гривен, отпускные — 9 559 гривен.
После удержания налогов и сборов он получил 29 531 гривну.
Сколько получает прокурор Сумщины
При окладе чуть больше 3 тыс. грн. прокурор Сумской области Виталий МАТВИЙЧУК за декабрь получил 29,5 тыс. грн. Об этом пишет Капитал со ссылкой на Українські новини. Заработная плата прокурора Сумской области Виталия Матвийчука — 37 146 гривен, говорится в сообщения прокуратуры области.
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