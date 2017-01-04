Панорама / сумы / новости / события / комментарии
19.01 Четверг

Сколько получает прокурор Сумщины

Сегодня, 08:41 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Сколько получает прокурор Сумщины

При окладе чуть больше 3 тыс. грн. прокурор Сумской области Виталий МАТВИЙЧУК за декабрь получил 29,5 тыс. грн. Об этом пишет Капитал со ссылкой на Українські новини. Заработная плата прокурора Сумской области Виталия Матвийчука — 37 146 гривен, говорится в сообщения прокуратуры области.
Оклад прокурора Сумской области составил 3 043 гривны, надбавки — 5,5 тыс. гривен, премия — 18 886 гривен, отпускные — 9 559 гривен.
После удержания налогов и сборов он получил 29 531 гривну.

Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине открыли вторую очередь психдиспансера (фото) 3 фото
На Сумщине открыли вторую очередь психдиспансера (фото)
04.01.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 04.01.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 251 Комментариев 0
СБУ на Сумщине: итоги года
СБУ на Сумщине: итоги года
03.01.2017, 12:12 Новость
Панорама Панорама 03.01.2017, 12:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 184 Комментариев 0
На Сумщине открыли очередное отделение гемодиализа 4 фото
На Сумщине открыли очередное отделение гемодиализа
02.01.2017, 09:19 Новость
Панорама Панорама 02.01.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Здоровье, Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 105 Комментариев 0
Повод развеяться: дополнительный поезд в Сумах
Повод развеяться: дополнительный поезд в Сумах
29.12.2016, 17:13 Новость
Панорама Панорама 29.12.2016, 17:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 203 Комментариев 0
Дорогам Сумщины ищут подрядчика
Дорогам Сумщины ищут подрядчика
28.10.2016, 15:15 Новость
Панорама Панорама 28.10.2016, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 135 Комментариев 0
Трудности перевода: полиция на Сумщине
Трудности перевода: полиция на Сумщине
27.10.2016, 13:12 Новость
Панорама Панорама 27.10.2016, 13:12 Категория: Новость Рубрики: Закон, Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 360 Комментариев 0
Губернатор Сумщины: о жизни региона и доходах семьи (фото) 4 фото
Губернатор Сумщины: о жизни региона и доходах семьи (фото)
12.10.2016, 09:19 Новость
Панорама Панорама 12.10.2016, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 568 Комментариев 0
Пикет в Сумах: партийные разборки (фото) 3 фото
Пикет в Сумах: партийные разборки (фото)
11.10.2016, 13:22 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 11.10.2016, 13:22 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 612 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 218 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 241 Комментариев 0
Опросы

Как вы относитесь к решению властей призвать служить офицеров запаса (выпускников военных кафедр) на 1,5 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 56 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 50 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 50 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Янчук к материалу
Справа «ліквідація». Почали з хворих
Ну так да, однозначно возле больницы есть хорошая парковая зона - самое лучшее место для нового особнячка власть имущих.
16.01.2017, 12:24
Анна Янчук к материалу
Удобный и доступный шопинг в интернет-магазинах
Я уже давно большую часть покупок делаю в интернет-магазинах. Конечно, есть такие товары, которые лучше покупать оффлайн - еда, парфюмерия, ...
16.01.2017, 12:19
ukrop к материалу
На Сумщине активно закрывают бизнес
Президент Петро Порошенко став найбагатшим чиновником України. Як повідомляє "Forbes Україна", сім'я президента має в розпорядженні 940 млн доларів. При ...
15.01.2017, 20:05
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII