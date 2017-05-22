Количество электронных браслетов в Украине чрезвычайно мало. По состоянию на 22 июня 2017 года на балансе Национальной полиции Украины находятся 474 электронных браслета. Однако лишь 172 из них исправны и могут быть применены к подозреваемым. 283 браслета неисправны, 13 – утеряны подозреваемыми, а еще 6 – изъяты как вещественные доказательства. Таким образом, один исправный браслет приходится примерно на 262 тысячи населения.
В то же время, согласно данным по состоянию на 24 июля, из этих 172 браслетов уже применены к подозреваемым 112. Свободными остаются лишь 60 средств электронного контроля, — сообщает «Слово и Дело».
Сколько е-браслетов у Нацполиции (инфографика)
Количество электронных браслетов в Украине чрезвычайно мало. По состоянию на 22 июня 2017 года на балансе Национальной полиции Украины находятся 474 электронных браслета. Однако лишь 172 из них исправны и могут быть применены к подозреваемым. 283 браслета неисправны, 13 – утеряны подозреваемыми, а еще 6 – изъяты как вещественные доказательства. Таким образом, один исправный браслет приходится примерно на 262 тысячи населения.
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