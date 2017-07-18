В Международном детском центре «Артек» в Пуще-Водице 19 июля состоялось торжественное открытие всеукраинского слета «Национальное Скаутское Джамбори». Мероприятие продлится до 27 июля. Сумской центр Национальной Организации Скаутов Украины также принял участие в этом слете.
Цель Джамбори — скаутское дружеское единение детей и молодежи из разных уголков Украины, общее совершенствование умений, участие в соревнованиях, обмен опытом, знакомство с инновационными программами, формирование здорового образа жизни и навыков безопасного поведения, развитие лидерских качеств участников
Скауты Сумщины открывали первый национальный джамбори
В Международном детском центре «Артек» в Пуще-Водице 19 июля состоялось торжественное открытие всеукраинского слета «Национальное Скаутское Джамбори». Мероприятие продлится до 27 июля. Сумской центр Национальной Организации Скаутов Украины также принял участие в этом слете.
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