Скауты Сумщины открывали первый национальный джамбори

В Международном детском центре «Артек» в Пуще-Водице 19 июля состоялось торжественное открытие всеукраинского слета «Национальное Скаутское Джамбори». Мероприятие продлится до 27 июля. Сумской центр Национальной Организации Скаутов Украины также принял участие в этом слете.

Цель Джамбори — скаутское дружеское единение детей и молодежи из разных уголков Украины, общее совершенствование умений, участие в соревнованиях, обмен опытом, знакомство с инновационными программами, формирование здорового образа жизни и навыков безопасного поведения, развитие лидерских качеств участников