Скандальное соседство в Сумах (фото)

Строительство на Засумской, 3/1 — в зоне повышенного внимания

По соседству со школой на ул. Засумской на месте цветочного павильона планируют возвести трехэтажный торговый центр. В мае оградили тротуар и вырыли котлован. Родители учеников школы неоднократно устраивали акции протеста и обращались к местной власти с требованием запретить строительство. Но по документам поводов для этого нет.

Родители учеников школы №12 и гимназии №1, городские власти и застройщики, которые вырыли котлован возле учебного заведения на Засумской 3/1, пока компромисс не нашли. Родители против строительства и хотят, чтобы земля принадлежала школе, застройщик же купил участок у тех, кто 9 лет назад получил его в аренду по решению горсовета, и не хочет отказываться от своих планов по реконструкции.

В понедельник 7 августа родители учеников школы №12 и гимназии №1 устроили протестный марш. Они перекрыли дорогу на перекрестке улиц Ильинской и Шевченко, чем в очередной раз привлекли внимание городской власти к проводящейся по соседству со школой реконструкцией цветочного павильона.

Сейчас в вырытом котловане работы не ведутся. Застройщик, городская власть и родители ищут компромисс, который бы устроил всех. Проектанты должны показать родителям проект застройки, чтобы они понимали, чего ждать от этого соседства. В идеале было бы хорошо, чтобы застройщик помог благоустроить территорию школы. «Мы должны выйти на подписание трехстороннего соглашения. Если же этого не случится, то возможно, что все дебаты переместятся в суды», — сообщил и.о. мэра Сум Владимир ВОЙТЕНКО.

Цитата

«Или компромиссное решение, или судебная тяжба», — Владимир Войтенко

Красноречивый забор. Того, что за ним происходит, не видно

Инна Стасова, «Панорама» №34