Панорама / сумы / новости / события / комментарии
14.06 Среда

Скандальная стройка в Сумах (фото)

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

На втором пленарном заседании сессии Сумского горсовета 14 июня 28 из 29 присутствующих депутатов поддержали запрос по поводу так называемой реконструкции цветочного павильона возле школы в центре Сум. Стройка там началась в мае. Огорожен тротуар, из-за чего пешеходы вынуждены ходить по проезжей части (как это происходит видно на фото, сделанным 9 июня).
«Требую остановить строительство, отменить градостроительные условия и ограничения для реконструкции цветочного павильона на Засумской 3/1 от 3 октября 2013 г., управлению ГАСК проверить законность начала строительных работ», — потребовала в депутатском запросе депутат Сумского горсовета, директор школы №12 Ирина ГУБСКАЯ.
На Засумской по соседству со школой № 12 на месте цветочного павильона планируют возвести трехэтажный торговый центр, что возмущает родителей и общественность.

Напечатать Письмо автору Просмотров 541 Комментариев 0

читайте также
В центре Сум снова «неподобство» (фотофакт)
В центре Сум снова «неподобство» (фотофакт)
14.04.2017, 12:12 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 14.04.2017, 12:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 564 Комментариев 0
Газу — труба!
Газу — труба!
14.04.2017, 09:20 Новость
Панорама Панорама 14.04.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 622 Комментариев 0
Дополнительный поезд в Сумах
Дополнительный поезд в Сумах
13.04.2017, 14:18 Новость
Панорама Панорама 13.04.2017, 14:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 278 Комментариев 0
Долгая дорога в ямах в Сумах
Долгая дорога в ямах в Сумах
13.04.2017, 09:19 Новость
Панорама Панорама 13.04.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 306 Комментариев 0
Сумские коммунальщики долбят лед вручную
Сумские коммунальщики долбят лед вручную
20.02.2017, 13:14 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 20.02.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 158 Комментариев 0
В Сумах пропал еще один памятник
В Сумах пропал еще один памятник
20.02.2017, 09:13 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 20.02.2017, 09:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 400 Комментариев 0
Полиция Сум изъяла в частной квартире оружейный арсенал (фото) 5 фото
Полиция Сум изъяла в частной квартире оружейный арсенал (фото)
20.02.2017, 08:08 Новость
Панорама Панорама 20.02.2017, 08:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 268 Комментариев 0
«Я тебя не обижу!»: случай в Сумах (видео)
«Я тебя не обижу!»: случай в Сумах (видео)
17.02.2017, 17:10 Новость
Панорама Панорама 17.02.2017, 17:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 266 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Выбираем шины в интернет-магазине «ТитанШина»
09.06.2017, 17:51
admin adminych admin adminych 09.06.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
Генерал СБУ: чергові напади на Юлію Тимошенко є безпідставними та не мають жодних правових перспектив
07.06.2017, 16:25
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 16:25 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 114 Комментариев 0
Построй карьеру со «ВНИИкомпрессормаш»
07.06.2017, 13:40
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 13:40 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 75 Комментариев 0
Белорусский десант в Центре крови
23.05.2017, 12:07
admin adminych admin adminych 23.05.2017, 12:07 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 58 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 780 Комментариев 0
Опросы

Как вы планируете отдохнуть нынешним летом?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
ТОП-5 самых продаваемых иномарок с пробегом на сумском авторынке
Вчера, 11:46
admin adminych admin adminych Вчера, 11:46 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 116 Комментариев 0
Три важных аксессуара для классического образа мужчины
08.06.2017, 12:36
admin adminych admin adminych 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 0
Blagovist.ua: актуальная информация об аренде квартир в Киеве
07.06.2017, 20:44
admin adminych admin adminych 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 0
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
26.05.2017, 18:50
admin adminych admin adminych 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 99 Комментариев 0
Как купить недорогой смартфон?
15.05.2017, 17:51
admin adminych admin adminych 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 127 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
Тарифно-транспортные страсти в Сумах
Как весело живётся.
07.06.2017, 13:43
Vasily Tychoblin к материалу
В Сумах говорят, а в Шостке делают
Браво, Миколо Петровичу!
07.06.2017, 09:52
Сергей Федоров к материалу
Нововведения в начислении трудового стажа (инфографика)
Садомазохисты, проголосовавшие в 2014г. за потрошенко-яйценюковскую БАНДУ у власти, продолжаете "РАДОВАТЬСЯ" новым "улучшениям", которые вам преподносят эти МАРОДЁРЫ у власти ...
06.06.2017, 22:24
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII