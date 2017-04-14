Скандальная стройка в Сумах (фото)

На втором пленарном заседании сессии Сумского горсовета 14 июня 28 из 29 присутствующих депутатов поддержали запрос по поводу так называемой реконструкции цветочного павильона возле школы в центре Сум. Стройка там началась в мае. Огорожен тротуар, из-за чего пешеходы вынуждены ходить по проезжей части (как это происходит видно на фото, сделанным 9 июня).

«Требую остановить строительство, отменить градостроительные условия и ограничения для реконструкции цветочного павильона на Засумской 3/1 от 3 октября 2013 г., управлению ГАСК проверить законность начала строительных работ», — потребовала в депутатском запросе депутат Сумского горсовета, директор школы №12 Ирина ГУБСКАЯ.

На Засумской по соседству со школой № 12 на месте цветочного павильона планируют возвести трехэтажный торговый центр, что возмущает родителей и общественность.