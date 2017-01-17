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Скандал: предприятие на Сумщине подозревают в переплате

Сегодня, 09:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Скандал: предприятие на Сумщине подозревают в переплате

НАБУ подозревает руководство ГП «Авиакон» (Конотопский авиаремонтный завод) в сговоре с иностранными оффшорными компаниями, приведшему к переплате 2,5 млн долларов при покупке топливных баков для вертолетов Ми-24. Об этом идет речь в постановлениях Соломенского райсуда Киева по делу№52016000000000428, — сообщает 368.media.
В конце марта 2014 «Авиакон» заключил соглашение с компанией Westan Group Associates Ltd (Сент-Китс и Невис) на поставку 12 топливных баков производства АО «ТАМ «Тбилавиамшени» (Грузия) для вертолетов типа Ми-24. Стоимость сделки составила 288 тыс. долларов.
Через несколько дней с фирмой подписали контракт на закупку 200 баков. Общая стоимость обеих сделок составила 4,8 млн долларов. При этом иностранная фирма купила баки у грузинской компании почти вдвое дешевле.
По этим договорам госпредприятие перечислило 780 тыс. долларов на счет Westan Group Associates Ltd, открытый в «Альфа-Банка» в Минске. Также к расчетам были привлечены две компании оффшорных юрисдикций Millwood Services Ltd (Белиз) и Linway Management Llp (зарегистрирована в Англии двумя Белизскими оффшорами), куда шли деньги оборонного завода.
В 2014 году ГП «Авиакон» возглавлял Анатолий Буцан, с декабря и.о. директора является Игорь Марченко. Предприятие является фигурантом ряда уголовных производств о закупке контрабандной продукции или по завышенным ценам.

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