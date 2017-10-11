Скандал на Сумщине: выборы и бюджетный ресурс

Кандидат на пост главы ОТГ использует бюджетный ресурс для агитации. При содействии кандидата на пост главы Буринской городской объединенной территориальной общины и одновременно действующего депутата Сумского областного совета Александра Непочатова в БУРЫНСКИМ ОТГ начали ремонт дороги. Об этом сообщает онлайн-издание «Бурынь инфо — первый городской портал», не маркируя при этом публикацию, как политическую рекламу, — сообщает Опора.

Как отметила советник по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Ольга Коцюруба, использование бюджетных программ не может трактоваться как прямой или косвенный подкуп избирателей. Однако введение новых бюджетных социально-экономические программы или распределение депутатских фондов на социальные пособия избирателям, которые совпадают со временем проведения выборов, имеют признаки использования бюджетного ресурса в агитационных целях.