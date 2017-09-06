Сегодня мэр Конотопа Артем СЕМЕНИХИН устроил скандал в здании облсовета и в облгосадминистрации. Прибыв в здание Дома советов, где проходила сессия облсовета, за 5 мин. до ее окончания, он вместе со сторонниками попытался войти в зал, однако двери на первом этаже были закрыты, возле них находились работники полиции. Тогда мэр Конотопа попытался выломать двери, но это ему не удалось. Происходящее чиновник сопровождал обвинительными выкриками в адрес главы ОДА Николая КЛОЧКО, который якобы дал такое распоряжение. Он также заявил, что полиция не пускала его в здание Дома советов. После окончания сессии скандал продолжился возле входа в здание ОГА. Мэр Конотопа дал комментарии, в которых он обвинил главу ОДА в том, что он с помощью подконтрольных ему депутатов якобы блокирует проведение в Конотопе сессии горсовета, назвал его «агентом ФСБ» и «коррупционером». Потом мэру принесли метлу и он вместе со сторонниками начал прорываться в приемную ОДА. При поддержке сторонников он прорвал пост охраны внутри подъезда, однако в приемную ему прорваться не удалось. Поэтому метлу он вручил одному из людей в камуфляже, который находился возле дверей. После этого мэр заявил, что будет инициировать отчет главы ОГА Николая Клочко на следующей сессии облсовета и голосование вопроса о недоверии ему. При этом он отрицал, что у него с губернатором личностный конфликт. На этом скандал закончился. Полиция никого не задерживала.
Скандал на Сумщине: как мэр с метлой прорывался к губернатору (фото)
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