Ситуация с остановками в Сумах вызывает смех сквозь слезы

Ситуация с остановками общественного транспорта в Сумах начинает переходить в стадию уже анекдотическую. Сначала после транспортного конкурса отменили почти все остановки по требованию, а потом заговорили, что их надо бы восстановить. Правда, пока дальше разговоров дело не пошло. Потом стали устанавливать новые остановки общественного транспорта, функционал и конструкции которых привели большинство сумчан буквально в ярость. Но и эти «незграбні» конструкции устанавливают так долго и так неумело, будто издеваются над жителями областного центра.

Об одном из таких случаев нам поведали наши читатели. Речь идет об остановке на улице Харьковской возле Выставочного центра. Ее безуспешно пытаются установить уже больше месяца. Подготовили основание и даже установили каркас. Но простоял он недолго. Видимо, в чью-то светлую голову пришла мысль свериться с проектом (если он есть, конечно). Оказалось, что-то пошло не так. Каркас демонтировали. При этом, естественно, разрушив все, что только можно. Остановку решили перенести на несколько метров. Сколько будут еще продолжаться работы, не знает, наверное, никто. А пока на месте остановки горы мусора, разбитого асфальта и прочей гадости. Видимо, трагедия прошлой зимы, когда под колеса троллейбуса угодила студентка, никого ничему не научила. Или просто всем все пофиг.

Анатолий Поляченко, «Панорама» №40