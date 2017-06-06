Сироты на Сумщине

Татьяна ШЕВЧЕНКО: «Большинство воспитанников интернатов — это социальные сироты»

В преддверии Международного дня защиты детей хотелось бы поговорить о пожалуй самых незащищенных детях — о сиротах. В области их около трех тысяч человек. Сегодня на законодательном уровне внедряется ряд законопроектов о новых формах работы с такими детками: это и патронатные семьи, и наставничество. Вся работа социальных служб и социальных работников направлена на то, чтобы у каждой украинской сироты появилась семья.

О ситуации с сиротами в области, о профилактике и новых формах работы с самыми незащищенными детьми области рассказывает директор Сумского областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Татьяна Шевченко.

r: Украинские сироты: сколько их, где они находятся, что говорит статистика? Расскажите о проблемах и особенностях современных сирот.

Татьяна Шевченко: Если говорить о статистике, то детей, у которых нет родителей, физически не так уже и много. Не много детей, родители которых живы, но лишены родительских прав. Обе эти категории составляют всего лишь 8% всей численности воспитанников украинских интернатов. В Сумской области в интернатах живет 2881 ребенок. И большинство из них не могут быть отданы в приемную семью, детский дом семейного типа или на усыновление. Ситуация такова, что многих детей родители сами сдают в интернаты. Потому что там они будут под присмотром, накормлены, одеты, с ними будут заниматься. Сегодня таких детей мы называем социальные сироты. Ситуация такова, что в интернатах заинтересованы принимать таких детей. Не так давно мы говорили с одним из голов нашей обединенной громады. И его аргументы по этому поводу вполне оправданны. «Лучше я заберу детей из неблагополучных семей в наших селах, и они будут под присмотром, обеспечены, чем я буду выделять помощь на эту неблагополучную семью и не буду уверен, что эта помощь дойдет до ребенка», — говорил он нам.

r: Почему украинцы отказываются от детей и сдают их в интернаты?

Т.Ш.: Все становится понятно, когда вы читаете заявления родителей, которые отказываются от детей. В графе причины указывается «в связи с низким материальным обеспечением». Очень часто в интернат попадают дети выпускников этих же интернатов, которые не приспособлены создавать свои семьи и зачастую не могут наладить свой быт, устроится на работу и позаботиться о себе, тем более о ребенке. В районах ситуация с работой, садиками, школами, секциями очень сложная, и вполне объяснимо, что родители, желая лучшего своим детям, отдают их в интернат. Но сложно назвать интернат лучшим местом для развития ребенка. Да, они находятся под присмотром, их обеспечивает государство. Иногда их навещают родители. Но это в первую очередь закрытая форма, которая психологически сложная для ребенка.

r: Можно ли бороться с таким явлением, как социальные сироты?

Т.Ш.: Для нашего центра сегодня это является первоочередной задачей. Мы занимаемся профилактикой социального сиротства. Но проблема здесь глобального характера. Прежде всего, должна заработать экономика. Когда у родителей будет возможность зарабатывать, обеспечивать себя и семью, тогда ситуация значительно улучшится. Сегодня мы работаем с семьями, пытаемся помочь им наладить быт. У нас есть одна многодетная семья. Парень и девушка, которые выпустились из интерната, поженились. У них пятеро детей, никто из них не работает. Живут на выплаты на детей. Проблема в том, что они не могут наладить быт, дети не ходили в садик. Мы помогли мужу найти работу, подсказали и устроили двоих в садик, одного собрали в школу. Громада села подключилась. Их научили пользоваться стиральной машинкой, повесить шторы и убраться в доме. Даже таких мелочей выпускники интернатов зачастую не умеют, не знают, не научены, не приспособлены. Это важная работа. Важно, чтобы у ребенка была семья. И отдавать его в интернат — это не выход. Мы работаем в этом направлении. Но сегодня одна из основных проблем — это отсутствие укомплектованного штата социальных работников. В некоторых районах у нас работает одни-два человека. И справиться им со всеми семьями довольно сложно. Поэтому приходиться работать по обращениям, когда выявить неблагополучную семьи помогают соседи, небезразличные люди. Дальше с этими семьями работают наши сотрудники, психологи. Методы разные, пути решения проблемы зачастую тоже разные.

r: Семья для сироты: какие есть формы и возможности устроить сироту в семью? Что это за формы?

Т.Ш.: Если мы говорим о тех восьми процентах, то в прерогативе отдать сироту на усыновление или же под опеку, если у него есть родственники и близкие ему люди. Это формы, где малыш попадает в семьи и его усыновители не получают за это денег. Дальше у нас есть приемные семьи и детские дома семейного типа. Здесь родители выполняют работу и получают за это зарплату от государства. Но стать приемным родителем или воспитателем детского дома семейного типа можно, только пройдя специальное обучение. Раз в два года эти родители должны повышать свою квалификацию. Еще есть такая форма, как патронатные семьи. Это скорее услуга. Она платная. В патронатную семью попадают дети максимум на полгода. В это время социальные службы работают с их родителями и пытаются наладить ситуацию в родной семье, пока дети «гостят» в хороших условиях в другой семье. Эта патронатная семья получает деньги за оказываемую услугу. Нужно отметить, что это довольно новая форма в профилактике социального сиротства и мы только начинаем ее развивать.

r: Есть такая форма общения с сиротами, как наставничество. Что уже сделано у нас в этом направлении работы?

Т.Ш.: Сегодня мы презентуем эту возможность по всей области. Но пока аконодательно не прописаны все механизмы внедрения наставничества. Если говорить об интересе, то пока у нас не так много желающих стать наставниками. Но уже в начале июня к нам приедут киевские специалисты и будут проводить первые тренинги, семинары, обучая тонкостям и нюансам работы с наставниками.

Наталия Гончарук, «Панорама №23