В Шостке автомобиль не заметил велосипедистку

30 октября в 8:52 поступило сообщение от диспетчера «Скорой помощи» о том, что в районе бывшего мясокомбината по ул. Онуприенко в Шостке автомобиль сбил женщину на велосипеде.

Как сообщает ШосткаИнфо со ссылкой на Шосткинский отдел полиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители установили, что автомобиль ВАЗ-21099 под управлением шосткинца выезжал со второстепенной дороги на главную и сбил 60-летнюю велосипедистку, жительницу Шостки, которая двигалась по главной.

По словам водителя авто, он не заметил велосипедистку вовремя.

Пострадавшая доставлена в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, рваная рана левого уха.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины. Проводятся необходимые следственные действия.