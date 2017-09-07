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В Шостке автомобиль не заметил велосипедистку

Сегодня, 16:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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В Шостке автомобиль не заметил велосипедистку

30 октября в 8:52 поступило сообщение от диспетчера «Скорой помощи» о том, что в районе бывшего мясокомбината по ул. Онуприенко в Шостке автомобиль сбил женщину на велосипеде.
Как сообщает ШосткаИнфо со ссылкой на Шосткинский отдел полиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители установили, что автомобиль ВАЗ-21099 под управлением шосткинца выезжал со второстепенной дороги на главную и сбил 60-летнюю велосипедистку, жительницу Шостки, которая двигалась по главной.
По словам водителя авто, он не заметил велосипедистку вовремя.
Пострадавшая доставлена в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, рваная рана левого уха.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины. Проводятся необходимые следственные действия.

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