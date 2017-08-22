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Шостка простится с Константином Сергиенко

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Шостка простится с Константином Сергиенко

9 сентября Шостка простится с Константином СЕРГИЕНКО – бойцом, погибшем в зоне АТО. Как сообщает сайт Шосткинского горсовета, траурные мероприятия пройдут в Центре культуры и досуга, ул. Садовый бульвар, 13.
Церемония прощания начнется в 11.00.
12.00 — церковная панихида
13.00 — траурное шествие

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