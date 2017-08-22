9 сентября Шостка простится с Константином СЕРГИЕНКО – бойцом, погибшем в зоне АТО. Как сообщает сайт Шосткинского горсовета, траурные мероприятия пройдут в Центре культуры и досуга, ул. Садовый бульвар, 13.

Церемония прощания начнется в 11.00.

12.00 — церковная панихида

13.00 — траурное шествие