Шок и травмы: ДТП на Сумщине (фото)

Рано утром 19 сентября на автодороге «Конотоп-Терни» вблизи с. Песчаное Белопольского района автомобиль «Daewoo Lanos» съехал в кювет и несколько раз перевернулся. 28-летний водитель, который не справился с управлением, получил закрытую травму грудной клетки и бедер. В состоянии шока второй степени его отправили в Недригайловскую ЦРБ. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

Как оказалось, извлекали пострадавшего из машины спасатели. В 6:28 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным,

Прибыв на место, спасатели обнаружили, что в результате аварии водитель оказался зажатым деформированными конструкциями легковушки. С помощью специнструмента спасатели освободили мужчину из искореженного авто. Пострадавшего передали работникам экстренной медицинской помощи. В спасательной операции были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба ведомства.