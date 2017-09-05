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Шок и травмы: ДТП на Сумщине (фото)

Сегодня, 14:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова

Рано утром 19 сентября на автодороге «Конотоп-Терни» вблизи с. Песчаное Белопольского района автомобиль «Daewoo Lanos» съехал в кювет и несколько раз перевернулся.  28-летний водитель, который не справился с управлением, получил закрытую травму грудной клетки и бедер. В состоянии шока второй степени его отправили в Недригайловскую ЦРБ. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Как оказалось, извлекали пострадавшего из машины спасатели. В 6:28 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным,
Прибыв на место, спасатели обнаружили, что в результате аварии водитель оказался зажатым деформированными конструкциями легковушки. С помощью специнструмента спасатели освободили мужчину из искореженного авто. Пострадавшего передали работникам экстренной медицинской помощи. В спасательной операции были задействованы 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба ведомства.

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