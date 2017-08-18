Школа жизни на Добровольной в Сумах

В сумской школе воспитают будущих портных

На базе УВК №16 на Добровольной в Сумах открыт кабинет трудового обучения, в котором школьники смогут овладеть профессией швеи. В оборудованном и отремонтированном классе на профессиональных швейных машинах под присмотром технологов швейного предприятия желающие смогут осуществить мечту приобрести нужную профессию. Среди ученков – дети с особенностями. Бессрочный меморандум о сотрудничестве подписал собственник бренда Петр СОРОКА и руководство учебно-воспитательного комплекса.

«Совместный проект с Петром Сорокой. Открываем на базе УВК №16 кабинет трудового обучения. Дети смогут учиться на таком же оборудовании (японские швейные машинки Siruba), которое работает на производстве Дома моделей PetroSoroka. Добровольная гордится», — написал на своей странице в соцсетях директор ООО НПП «Экостандарт» депутат Сумского горсовета Дмитрий НАТАЛУХА, который проникся нехваткой рабочих кадров в Сумах и стал инициатором проекта.

Педагоги уверены, что в будущем подобные классы откроются и в других учебных заведениях. Петр Сорока пообещал обеспечить учебный процесс тканью и фарнитурой.

«Профориентация должна быть в то время, когда ребенок хочет что-то делать. В подростковом возрасте, когда ребенок не хочет это делать, а его тянут, бывает сложнее. Чем раньше определим наклонности ребенка, его талант и желание, тем быстрее он сможет научиться какому-то ремеслу и быть полезным для семьи и общества», — заявил Петр Сорока журналисту местного канала.

Цитата

«Будут экскурсии на производство. Дети увидят, как работают в цеху», — Дмитрий Наталуха, депутат Сумского горсовета

Фото со страницы Д. Наталухи

Уютный класс. На ремонт и оборудование потратили 65 тыс. грн. из бюджета

Саша Белая, «Панорама» №40