Шито-крыто. Новые требования МВФ к Украине (инфографика)

Международый валютный фонд выдвинул Киеву новые требования для получения транша — поднять пенсионный возраст, отменить «упрощенку» и открыть земельный рынок, — сообщают РИА Новости.

МВФ выдвинул Киеву семь новых требований для получение транша. Об этом говорится в последней версии меморандума о сотрудничестве, который появился в СМИ. Всего проект меморандума предусматривает 12 структурных маяков, 7 из них новые.