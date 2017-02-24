Щорічний переможець: правда конкурсу Бови

Вже стало традицією, що найкраще із мерів області працює Юрій Бова і отримує дипломи та відзнаки. Так звана «монополія». Чи дійсно нагорода є заслуженою, можна пересвідчитися у мешканців міста Тростянець.

Люди кажуть, що найболючіше питання водопостачання та водовідведення взагалі не вирішується вже тривалий час. Через день у місті проблеми з каналізацією та днями немає води. Про стан доріг мер не переймається –поточний ремонт доріг ще не розпочато.

У той час, очільник міста не забуває прозвітувати про свої так звані «перемоги» у соцмережах.



За незалежними рейтинговими оцінювання, місто Тростянець знаходиться далеко не у лідерах, а лауреатів напевно визначають за іншими критеріями, але точно не за поточними справами і комфортом життя людей (ІД).