Оксана Кириленко: «Готові до всього! Стрімко і на streamі!»

Що відбувається на UA Суми після від’їзду до Києва виконавчого директора Миколи Чернотицького

Глядачам Оксану КИРИЛЕНКО представляти не потрібно. Вона добре відома за програмами «Своя правда», «Кавовий клуб» та як постійна ведуча телевізійних марафонів і дебатів. Між тим вона ще займала посаду заступника директора, а зараз, після від’їзду керівника, тимчасово виконує обов’язки директора філії (директора виконавчої філії) ПАТ Національного суспільного телебачення України «Сумська регіональна дирекція».

r: Що зараз відбувається в компанії?

Оксана Кириленко: Глобальні зміни (мається на увазі реформування) у нас ще попереду. Поки що ж — наш керівник поїхав у Київ на підвищення: він тепер член правління НСТУ, відповідає за регіони і тісно співпрацює з нами. Буквально вчора була у відрядженні в Києві – нам представляли членів правління, і Миколу Чернотицького в тому числі. Ми цього очікували, ми про це знали. Курс у нас той самий – на суспільне мовлення, і думаємо, що у нас на цьому шляху щось таки виходить, місцями – добре (якщо взяти до уваги те, що бренд UA наразі має право використовувати лише Сумська філія.

r: Що далі буде з керівництвом?

О.К.: Буде оголошений конкурс на заміщення директорських посад для всіх регіонів. Зараз ведеться пошук HR-компанії, яка проведе цю роботу на серйозному професійному рівні. Керівників попередили, що конкурс відбудеться незабаром, але точної дати проведення поки що ніхто не називав.

r: Відомо, в якому статусі буде Сумська ТРК, – бюро чи філія?

О.К.: Поки що ні. Наразі відомо, що залишиться 7-9 філій, у кожній філії близько 120-150 співробітників на постійній основі. Але будуть ще й ті, хто працюватиме за контрактами чи договорами, – їх залучатимуть для виконання певного обсягу робіт (мається на увазі створення окремих програм). За планом об’єднання – ми входимо в трійку Суми-Полтава-Харків. Де буде «штаб-квартира» — знову ж таки визначатимуть за певними критеріями (від наявності приміщень у власності до якості контенту і професійності менеджменту).

r: Скільки у вас зараз співробітників?

О.К.: За штатним розкладом — 104. Ми одна з найменших ТРК по Україні. Є телерадіокомпанії з чисельністю і 200, і 270, ми зараз не в рівних умовах. А виготовлення контенту за обсягами – приблизно однакове. Щоб вирівняти ситуацію і зрозуміти, хто який контент робить найкраще, і відбуваються ці зміни. В кожному регіоні залишаться місцеві новини. Новинна редакція скорочуватися не буде.

r: А що змінюватиметься і як швидко?

Та ми щодня змінюємося — вчимося. І ми в цьому процесі постійно. Жартуємо – стрімко вчимося стрімити, (тобто показувати новини наживо – з місця подій). Все навколо змінюється — і ми повинні мінятися. Нові технології дозволяють вже й телефоном робити прийнятну зйомку. А загалом — журналісти UA:СУМИ можуть більше, ніж нині дозволяє нам наявна техніка.

Ми орієнтовані на журналістські стандарти і намагаємося, щоб у кожному новинному сюжеті витримувався баланс думок, інформація була оперативною і достовірною. Над цим ми працюємо щодня. Не буду казати «важко та напружено», хоч так і є, але мені більше імпонує «наполегливо і цілеспрямовано». Суспільне мовлення стоїть на тому, що менеджмент не впливає на роботу журналістів. Ми можемо обговорювати технічні особливості видачі новин та програм в ефір, якісь загальні засади – наприклад, структуру випуску «Новин» чи організацію зйомок, планування. Щодо тем і форматів – це творча кухня, тут не може бути «наказного порядку».

Вчаться і розвиваються не тільки новинники — програмна редакція теж зростає і обростає новими ідеями й проектами.

r: А що треба робити на ставку?

О.К.: Колись, ще за радянських часів, була норма в місяць 5 сюжетів в новинах і 40 хвилин програмного продукту. Ми цими нормами не користуємось, адже стрімко змінилися технології і обсяг роботи журналістів. Щодня людина як мінімум приносить один матеріал, а то й 2-3 в залежності від складності і від того, працює вона на місці чи знаходиться у відрядженні. У кожного програмника – одна чи дві циклові програми — навантаження розподілене згідно з нашим виробничим планом. Там теж чітке планування. Але це не означає, що ми не можемо реалізовувати позапланові спецпроекти, організовувати телемарафони, дебати чи благодійні акції – одним словом, придумувати собі роботу ми вміємо і це практикуємо, бо цікаво робити щось нове.

У нас щоденно 16 годин телевізійного мовлення, в тому числі 3,5-4 години власного телевізійного продукту (перший показ без повтору). Крім цього, ми ще транслюємо програми інших регіональних телевізійників в рамках програми обміну контентом.

r: Журналіст вашої компанії Олена Адаменко з роботою «Поліцейська афера на мільйон» увійшла до п’ятірки фіналістів у номінації «Краще журналістське розслідування» національного конкурсу професійної журналістики «Честь професії». Її якось заохотили?

О.К.: Звичайно — премією в розмірі окладу. Творча група також буде відзначена. Ми раді, що у нас багато перемог. Буквально вчора отримали повідомлення про те, що наш спортивний журналіст Євген Перестенко став переможцем відбіркового журналістського конкурсу для участі в програмі «Молоді репортери», яку проводитиме Міжнародна Асоціація спортивної преси (AIPS) спільно з УЄФА під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу серед жінок. А от точної кількості перемог на різноманітних конкурсах у списку нашого радіожурналіста Олександра Бабурова, певно, він і сам не назве.

r: Перехід на цифрове мовлення вас торкнеться?

О.К.: У «цифрі» ми виходимо і зараз, причому цифровим сигналом охоплюємо понад 80% території області. Інша річ — скільки людей можуть його приймати. Тут з підрахунками важко. За інформацією Національної ради з питань телебачення і радіомовлення відмова від аналогу в сьогоднішніх умовах може призвести до того, що українські мовники будуть малодоступними для населення. Тому цього року в Україні повної відмови від аналового мовлення не відбудеться.

Загалом ТРК працює в цифрі, в аналогу, а також з кабельними операторами в усіх районах області. Ми присутні у фейсбуці, на ютубі. Намагаємось охоплювати всі напрями. Необхідно подякувати попередньому директору за те, що він взяв орієнтир на соціальні мережі і просування в інтернеті.

r: Оксана, ким себе відчуваєш — журналістом чи телевізійним менеджером?

О.К.: Поєднувати це можливо, але важко. Я ж Близнюки за гороскопом. Мені потрібна творча реалізація. То ж схиляюсь до того, що я творчий організатор. Зараз більше адміністративної роботи.

Інна Стасова, «Панорама» №24