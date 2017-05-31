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Щит и меч на Сумщине (фото)

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Развлечения Регион: Сумщина
Панорама Панорама

В Тростянце 24-25 июня в старинной крепости «Круглый двор» проходил международный фестиваль исторической реконструкции «Старая крепость. Путешествие сквозь века», который за годы своего существования стал известен далеко за пределами Тростянца, Сумщины и даже Украины! В этом году фестиваль являлся самым массовым как по количеству бойцовских клубов-участников, так и по количеству рыцарей в железных доспехах (их прибыло более 180!). В рыцарских боях сошлись воины средневековья из Украины, Молдовы, Беларуси и Франции (боец из Франции впервые принимает участие в фестивале).
На фестивале представлены почти все крупные города Украины: Киев, Харьков, Днепр, Одесса и другие. Впервые прибыла команда из Западной Украины — из города Ужгород. Город Сумы представляли три бойцовских клуба. Почетным гостем фестиваля является консул республики Польша в Харькове Ян Здановский, — сообщает Тростянецкий горсовет.

Фото Тростянецкого горсовета

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