Панорама / сумы / новости / события / комментарии
14.02 Вторник

Шесть правил MakeUp для тех, кто носит контактные линзы

25.07.2016, 19:00 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все
admin admin
Шесть правил MakeUp для тех, кто носит контактные линзы

Считаете, что контактные линзы и макияж несовместимы? Отказываете себе в декоративной косметике? Напрасно. Многие косметические средства не имеют противопоказаний для использования женщинами, которые носят контактные линзы. Об этом говорит специальная маркировка V.A., или фраза «одобрено офтальмологами». Не бойтесь использовать макияж, подчеркивайте привлекательность глаз. А чтобы не нанести себе вред, следуйте правилам MakeUp для тех, кто носит контактные линзы.

  • Не пренебрегайте основными правилами по уходу за оптическими изделиями плановой замены. Приобрести дезинфицирующие растворы и аксессуары для хранения можно на сайте contactlinza.com.ua.
  • Выполняйте макияж после того, как наденете линзы, но обязательно снимайте их перед процедурой умывания и удаления косметических средств специальными тониками.
  • Для вас не подойдет слишком жидкая тушь. Выбирайте продукт на водной основе, помеченный V.A. или agua. Если тушь случайно «потекла», сразу же смойте её и не используйте, пока не пройдет раздражение. Инцидент повторился? Лучше откажитесь от этого продукта. Вероятно, он вам не подходит из-за индивидуальной непереносимости или вам не повезло и вы купили подделку.
  • Тени наносите аппликатором из поролона, тогда они лягут на веки аккуратным слоем. Лучше выбирать сухие компактные продукты и отказаться от жидких, рассыпчатых, на масляной основе. Такие тени могут попасть в глаз и вызвать воспаление конъюнктивы. Средства с перламутром и блеском вообще не допустимы. Они содержат компонент тиксель, который при попадании на поверхность линзы провоцирует появление пятен.
  • Откажитесь от жидких подводок в пользу карандашей с мягкими грифелями. Они не травмируют нежную кожу век, легко рисуют изящный контур даже при слабом надавливании. Выполняя MakeUp с контактными линзами, не рисуйте контур по нижнему веку и внутренней слизистой глаза. Такие действия вызывают слезотечение с последующим раздражением.
  • Наносите макияж плавными мягкими движениями. По возможности не трогайте кожу пальцами, не растягивайте её. Неосторожные касания могут привести к смещению линзы.

Надеемся, вы последуете этим правилам и перестанете бояться наносить макияж. Поэкспериментируйте с косметикой. А какие возможности открываются, если приобрести контактные линзы цветные! Вы сможете не только подчеркнуть разрез глаз, но и полностью поменять их цвет, а вместе с ним – и образ, а возможно, даже и жизнь.

Напечатать Письмо автору Просмотров 249 Комментариев 1

читайте также
Выбираем скейтборд: советы новичкам
Выбираем скейтборд: советы новичкам
10.10.2016, 20:39
admin admin 10.10.2016, 20:39 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 94 Комментариев 0
Как выбрать качественный товар для детей
Как выбрать качественный товар для детей
30.09.2016, 21:30
admin admin 30.09.2016, 21:30 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 65 Комментариев 0
Музыкальный центр Сони – мечта меломанов!
Музыкальный центр Сони – мечта меломанов!
29.09.2016, 19:21
admin admin 29.09.2016, 19:21 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 129 Комментариев 1
Бытовая техника всем в помощь!
Бытовая техника всем в помощь!
29.09.2016, 18:59
admin admin 29.09.2016, 18:59 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0
Несколько советов по выбору контактных линз
Несколько советов по выбору контактных линз
28.07.2016, 14:04
admin admin 28.07.2016, 14:04 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 74 Комментариев 0
Как в онлайне записаться на прием к врачу или на диагностику
Как в онлайне записаться на прием к врачу или на диагностику
26.07.2016, 18:19
admin admin 26.07.2016, 18:19 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 83 Комментариев 0
Очищение крови ― путь к омоложению
Очищение крови ― путь к омоложению
25.07.2016, 18:32
admin admin 25.07.2016, 18:32 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0
Когда цветные линзы становятся лечебными?
Когда цветные линзы становятся лечебными?
02.06.2015, 13:16
admin admin 02.06.2015, 13:16 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 111 Комментариев 0
Теги
, ,
Комментировать (1)

Добавить комментарий

  • kolenko
    kolenko | Сегодня, 12:44

    Все советы толковые и правильные — знаю из личного опыта, давно ношу линзы! Но хочу добавить еще один: если никак не удается подобрать «правильную» тушь, а иметь красивые пышные ресницы хочется — то можно иногда их наращивать! Не слишком часто, злоупотреблять не стоит, но и отказывать себе в этом удовольствии не обязательно. Главное — найти хорошего мастера и предварительно собрать отзывы: https://ladyspace.com.ua/eyelash-extension — я наращивала тут, но можно поискать варианты!

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Профессиональный рост в 2017: шесть простых советов
Сегодня, 10:47
admin admin Сегодня, 10:47 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 432 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 329 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли вы блокаду торговли с оккупированными территориями?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
За покупками на vskidku.com.ua — сайт оптимальных предложений города Сумы
Вчера, 18:22
admin admin Вчера, 18:22 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Чем отличаются сороконожки от бутс и на каком покрытии в них играют?
Вчера, 17:36
admin admin Вчера, 17:36 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 6 Комментариев 0
“Космос между нами”, или Новые “Сумерки” по-марсиански
Вчера, 16:19
admin admin Вчера, 16:19 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Выбирайте столичную квартиру на сайте 100realty.ua
08.02.2017, 19:21
admin admin 08.02.2017, 19:21 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Уличная наружная реклама
06.02.2017, 18:35
admin admin 06.02.2017, 18:35 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
последние комментарии
sumchik к материалу
На Сумщине определили качество газа (фото)
Офигенная по информативности статья - взяли, сделали анализ, а про результат написать забыли. И вроде никто не разбавляет газ, и ...
Сегодня, 16:14
Петро Васильович к материалу
Черная дыра: на Сумщине «не знают» о судьбе 143 конфискованных авто
Всі автомобілі пішли на потреби революції
Сегодня, 15:32
kolenko к материалу
Татуировки: стоит ли делать?
О татуировках сейчас много споров - есть аргументы и "за" и "против", тут каждый вправе решать лично для себя - ...
Сегодня, 13:50
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII