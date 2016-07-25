Шесть правил MakeUp для тех, кто носит контактные линзы

Считаете, что контактные линзы и макияж несовместимы? Отказываете себе в декоративной косметике? Напрасно. Многие косметические средства не имеют противопоказаний для использования женщинами, которые носят контактные линзы. Об этом говорит специальная маркировка V.A., или фраза «одобрено офтальмологами». Не бойтесь использовать макияж, подчеркивайте привлекательность глаз. А чтобы не нанести себе вред, следуйте правилам MakeUp для тех, кто носит контактные линзы.

Не пренебрегайте основными правилами по уходу за оптическими изделиями плановой замены. Приобрести дезинфицирующие растворы и аксессуары для хранения можно на сайте contactlinza.com.ua.

Выполняйте макияж после того, как наденете линзы, но обязательно снимайте их перед процедурой умывания и удаления косметических средств специальными тониками.

Для вас не подойдет слишком жидкая тушь. Выбирайте продукт на водной основе, помеченный V.A. или agua. Если тушь случайно «потекла», сразу же смойте её и не используйте, пока не пройдет раздражение. Инцидент повторился? Лучше откажитесь от этого продукта. Вероятно, он вам не подходит из-за индивидуальной непереносимости или вам не повезло и вы купили подделку.

Тени наносите аппликатором из поролона, тогда они лягут на веки аккуратным слоем. Лучше выбирать сухие компактные продукты и отказаться от жидких, рассыпчатых, на масляной основе. Такие тени могут попасть в глаз и вызвать воспаление конъюнктивы. Средства с перламутром и блеском вообще не допустимы. Они содержат компонент тиксель, который при попадании на поверхность линзы провоцирует появление пятен.

Откажитесь от жидких подводок в пользу карандашей с мягкими грифелями. Они не травмируют нежную кожу век, легко рисуют изящный контур даже при слабом надавливании. Выполняя MakeUp с контактными линзами, не рисуйте контур по нижнему веку и внутренней слизистой глаза. Такие действия вызывают слезотечение с последующим раздражением.

Наносите макияж плавными мягкими движениями. По возможности не трогайте кожу пальцами, не растягивайте её. Неосторожные касания могут привести к смещению линзы.

Надеемся, вы последуете этим правилам и перестанете бояться наносить макияж. Поэкспериментируйте с косметикой. А какие возможности открываются, если приобрести контактные линзы цветные! Вы сможете не только подчеркнуть разрез глаз, но и полностью поменять их цвет, а вместе с ним – и образ, а возможно, даже и жизнь.