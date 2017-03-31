В г. Белополье проводится ремонт дорог коммунальной собственности. Сейчас ремонтные работы проводятся по ул. Соборной, и ул. Маяковского. Ранее был проведен ремонт поврежденных участков дорог по ул. Чернышевского, ул. Партизанской, ул. Ломоносова и другие, — сообщает сайт Белопольской РГА.
Сезон ремонта на Сумщине
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