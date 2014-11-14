Серйозні знайомства — запорука тривалих відносин

Скільки б людина не просиджувала за комп’ютером, планшетом або смартфоном і не заявляла, що їй ніхто в цьому житті не потрібен, людині не обійтися без справжніх людських відносин. Всі ми потребуємо людської любові і турботи й самі відчуваємо потребу когось любити і про кого-небудь піклуватися. Така людська природа.

Однак доводиться визнати, що чим вище рівень технічного прогресу, зокрема, інформаційних технологій, тим більш самотнім почуває себе людина. Тим складніше їй познайомитися з дівчиною або юнаком і вибрати собі супутника життя. Серйозні знайомства стають надбанням небагатьох щасливчиків або дуже наполегливих, терплячих людей.

І це при тому, що сьогодні в інтернеті існує багато можливостей познайомитися з цікавою вам людиною. Справді, зайдіть в інтернет з комп’ютера або смартфона, наберіть у пошуковику Знайомства Суми, і ви отримаєте 500 000 результатів! Саме стільки існує посилань на різні сайти знайомств і соціальні групи, серед учасників яких є і жителі м Суми.

Припустимо, ви вибрали сайт знайомств, який влаштовує вас за всіма параметрами: на ньому досить багато анкет людей, які живуть в Сумах, реєстрація на сайті нескладна, а інтерфейс сайту простий, зрозумілий і має приємний дизайн.

Рухаємося далі. Ви зареєструвалися на сайті і навіть знайшли анкету дівчини (хлопця), яка здалася вам тією людиною, про яку ви давно мріяли. Що далі?

Налагодження будь-якого знайомства — справа індивідуальна та делікатна. Проте ми наважимося дати кілька простих порад, які, можливо, допоможуть вам перетворити випадкове знайомство в інтернеті в серйозні стосунки в реальному житті — відносини на довгі роки. Заради чого, власне, більшість самотніх людей реєструються на сайтах знайомств.

Отже…

- Інформація про себе та фото. Пишіть про себе правду і лише правду. Не перебільшуйте свої достоїнства. Фото виберіть, де ви без сонцезахисних окулярів, у повний зріст і охайно одягнені.

- Інформація про дівчину. Шукайте дівчину, яка шукає хлопця, тобто зі зрозумілою і прийнятною вам мотивацією. Легковажна або невмотивована людина не здатна терпляче і послідовно вибудовувати серйозні стосунки.

- Спілкування. Пишіть осмислено, без помилок, просто, не будьте багатослівними.

Що б ви не писали людині, з якою бажаєте познайомитися, намагайтеся бути самим собою, в той же час, і не перебільшуйте свої недоліки. Без щирості, доброзичливості та дружелюбного настрою неможливо встановити серйозні стосунки.