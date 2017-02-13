«Серце до серця» на Сумщині

Волонтерство як хобі, яке рятує життя. «Серце до серця» — це одна з найбільш успішних благодійних акцій в Україні, яка вже дванадцятий рік збирає кошти на лікувальне обладнання для дітей.

Акція прийшла до нас із Польщі, де під час фінального дня, коли волонтери виходять зі скриньками в місто, люди вишиковуються у черги, аби пожертвувати кошти. В Україні ж довіра до волонтерів постійно коливається, але «Серце до Серця» — прозора акція, звіти про те, скільки коштів було зібрано, куди витрачено завжди висвітлюється у ЗМІ, соціальних офіційних групах та на офіційному сайті БФ «Серце до Серця».

Починаючи з 2006 року щорічно ця акція відбувається в різних містах України, серед яких і Суми. Кристина Сахно – координатор цієї акції у Сумській області вже протягом 6 років.

r: Чи думали ви, що колись пов’яжете своє життя з волонтерством?

Кристина Сахно: Моя волонтерська діяльність мала багато проявів. У школі я була президентом, потім в університеті також мала активну позицію та долучалася до громадського життя. Разом з іншими членами громадської організації організовували такі заходи, як Віденський бал з Владом Ямою, «Кращий студент України» та багато інших заходів та форумів. З 2008 року нашій організації «Студентська республіка» запропонували організовувати «Серце до серця» в Сумській області. Тоді я була в організаційному комітеті, а з 2011 року почала займатися акцією на рівні обласного керівника.

r: Що для вас волонтерство?

К.С.: Це захоплення, як хобі, коли хтось вишиває, хтось малює. А я займаюся громадською діяльність та благодійництвом, і дуже цим пишаюсь, і тішусь з того, що кожного року є результат затраченого часу та сил, і тисячі дітей мають можливість користуватись новим та сучасним обладнанням в дитячій клінічній лікарні. Лікарі неодноразово розповідали про випадки, коли лише через незмогу діагностувати дітей вони помирали. Уявіть: навіть не вилікувати, а просто діагностувати. Необхідного обладнання або немає, або воно ще радянських часів, або ж його не вистачає.

r: На що спрямована діяльність акції «Серце до серця»?

К.С.: Кожного року в Києві на форумі обирається напрямок допомоги, на який будуть збиратися кошти. Наприклад, вади слуху, зору, проблеми обладнання реанімаційного відділення. Також під час реалізації самої акції відбувається і згуртування людей: хтось організовує, хтось бере участь в акції у якості волонтера, а хтось допомагає коштами. І всі заради однієї мети: закупити певне обладнання до клінічної лікарні Сум.

r: Чи приносить волонтерство прибуток?

К.С.: Ні, і ніколи не приносило ні грошей чи ще якихось матеріальних благ. Благодійність має бути благодійністю в усіх її проявах, а отже й на добровільній та безоплатній основі.

r: Чи хотілося покинути волонтерство?

К.С.: Коли закінчилося студентське життя та почалася робота, такі думки були, але я зрозуміла, що це все можна поєднувати – було б бажання. Як можна покинути справу, завдяки якій врятовано не одне дитяче життя?

Дар’я Данілова, «Панорама» №13