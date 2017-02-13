Панорама / сумы / новости / события / комментарии
31.03 Пятница

«Серце до серця» на Сумщині

Сегодня, 14:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
Панорама Панорама
«Серце до серця» на Сумщині

Волонтерство як хобі, яке рятує життя. «Серце до серця» — це одна з найбільш успішних благодійних акцій в Україні, яка вже дванадцятий рік збирає кошти на лікувальне обладнання для дітей.
Акція прийшла до нас із Польщі, де під час фінального дня, коли волонтери виходять зі скриньками в місто, люди вишиковуються у черги, аби пожертвувати кошти. В Україні ж довіра до волонтерів постійно коливається, але «Серце до Серця» — прозора акція, звіти про те, скільки коштів було зібрано, куди витрачено завжди висвітлюється у ЗМІ, соціальних офіційних групах та на офіційному сайті БФ «Серце до Серця».
Починаючи з 2006 року щорічно ця акція відбувається в різних містах України, серед яких і Суми. Кристина Сахно – координатор цієї акції у Сумській області вже протягом 6 років.
r: Чи думали ви, що колись пов’яжете своє життя з волонтерством?
Кристина Сахно: Моя волонтерська діяльність мала багато проявів. У школі я була президентом, потім в університеті також мала активну позицію та долучалася до громадського життя. Разом з іншими членами громадської організації організовували такі заходи, як Віденський бал з Владом Ямою, «Кращий студент України» та багато інших заходів та форумів. З 2008 року нашій організації «Студентська республіка» запропонували організовувати «Серце до серця» в Сумській області. Тоді я була в організаційному комітеті, а з 2011 року почала займатися акцією на рівні обласного керівника.
r: Що для вас волонтерство?
К.С.: Це захоплення, як хобі, коли хтось вишиває, хтось малює. А я займаюся громадською діяльність та благодійництвом, і дуже цим пишаюсь, і тішусь з того, що кожного року є результат затраченого часу та сил, і тисячі дітей мають можливість користуватись новим та сучасним обладнанням в дитячій клінічній лікарні. Лікарі неодноразово розповідали про випадки, коли лише через незмогу діагностувати дітей вони помирали. Уявіть: навіть не вилікувати, а просто діагностувати. Необхідного обладнання або немає, або воно ще радянських часів, або ж його не вистачає.
r: На що спрямована діяльність акції «Серце до серця»?
К.С.: Кожного року в Києві на форумі обирається напрямок допомоги, на який будуть збиратися кошти. Наприклад, вади слуху, зору, проблеми обладнання реанімаційного відділення. Також під час реалізації самої акції відбувається і згуртування людей: хтось організовує, хтось бере участь в акції у якості волонтера, а хтось допомагає коштами. І всі заради однієї мети: закупити певне обладнання до клінічної лікарні Сум.
r: Чи приносить волонтерство прибуток?
К.С.: Ні, і ніколи не приносило ні грошей чи ще якихось матеріальних благ. Благодійність має бути благодійністю в усіх її проявах, а отже й на добровільній та безоплатній основі.
r: Чи хотілося покинути волонтерство?
К.С.: Коли закінчилося студентське життя та почалася робота, такі думки були, але я зрозуміла, що це все можна поєднувати – було б бажання. Як можна покинути справу, завдяки якій врятовано не одне дитяче життя?

Дар’я Данілова, «Панорама» №13

Напечатать Письмо автору Просмотров 40 Комментариев 0

читайте также
Взятка в 30 тысяч: задержание на Сумщине
Взятка в 30 тысяч: задержание на Сумщине
13.02.2017, 19:45 Новость
Панорама Панорама 13.02.2017, 19:45 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 675 Комментариев 0
В Сумах простятся с Владимиром Ситало 3 фото
В Сумах простятся с Владимиром Ситало
13.02.2017, 15:25 Новость
Панорама Панорама 13.02.2017, 15:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 462 Комментариев 0
Азартные бои на Сумщине (фото) 7 фото
Азартные бои на Сумщине (фото)
13.02.2017, 12:12 Новость
Панорама Панорама 13.02.2017, 12:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия, Развлечения Регион: Сумщина Просмотров 171 Комментариев 1
В ДТП на Сумщине пострадала пассажирка
В ДТП на Сумщине пострадала пассажирка
13.02.2017, 10:39 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 13.02.2017, 10:39 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 180 Комментариев 0
На Сумщине женщина травилась пестицидами
На Сумщине женщина травилась пестицидами
16.12.2016, 15:20 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.12.2016, 15:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 203 Комментариев 0
Смертельное столкновение с прицепом на Сумщине
Смертельное столкновение с прицепом на Сумщине
16.12.2016, 09:16 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 16.12.2016, 09:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 570 Комментариев 0
Песенный флешмоб на Сумщине (видео)
Песенный флешмоб на Сумщине (видео)
15.12.2016, 13:18 Новость
Панорама Панорама 15.12.2016, 13:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина Просмотров 306 Комментариев 1
Голый и неадекватный: случай на Сумщине (фото) 7 фото
Голый и неадекватный: случай на Сумщине (фото)
15.12.2016, 11:12 Новость
Панорама Панорама 15.12.2016, 11:12 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 557 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 441 Комментариев 0
Опросы

Поддерживаете ли Вы действия активистов по отношению к «Сбербанку»?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Распространенные заблуждения о детской обуви
29.03.2017, 18:47
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 18:47 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Для чего нужна вытяжка?
29.03.2017, 17:57
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 17:57 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
Что такое газовый котел: его преимущества и особенности
29.03.2017, 10:15
admin adminych admin adminych 29.03.2017, 10:15 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Липосакция щёк: как сделать лицо изящнее
28.03.2017, 18:59
admin adminych admin adminych 28.03.2017, 18:59 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0
Создайте свой уникальный мир с 3д-фотообоями от ТМ Walldeco
27.03.2017, 14:50
admin adminych admin adminych 27.03.2017, 14:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
последние комментарии
chupaka к материалу
В Сумах разгорелись дискуссии о судьбе МЦ «Романтика»
"Впрочем, точку на непродуманном проекте могут поставить городские власти, но очевидно, что они не готовы слышать аргументы «против»." - еще ...
Вчера, 14:32
Сергей Федоров к материалу
Повышены тарифы на воду и стоки в Сумах
Действия нынешних МАРОДЁРОВ у власти по поводу БЛОКАДЫ контраБАНДЫ с «луганДоном» полностью СОВПАДАЕТ с действиями ОЛИГАРХОВ при Кучме в 2000г., ...
28.03.2017, 22:40
chupaka к материалу
Повышены тарифы на воду и стоки в Сумах
Кстати, мы за свой украинский уголь в апреле будем платить 83,07 дол. Тогда как в Роттердаме цена более качественного ...
28.03.2017, 13:37
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII