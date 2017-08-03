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Сентябрьский бонус: через Сумы пойдет дополнительный поезд

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Сентябрьский бонус: через Сумы пойдет дополнительный поезд

Через Сумы, Конотоп, Нежин, Мукачево и другие населенные пункты (всего более 30 станций) будет следовать дополнительный поезд №235 Харьков – Ужгород, назначенный Укрзализныця в сентябре в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в этом направлении. Как сообщает пресс-служба ведомства, он будет курсировать 8, 10, 12, 13, 15 и 17 сентября. В составе поезда купейные, плацкартные вагоны и вагоны класса люкс.
Этот поезд будет отправляться из Харькова 8,12 и 15 сентября в 10:27, прибывать в Ужгород на следующий день в 11:48.
Обратно из Ужгорода отправления 10, 13 и 17 сентября в 18:00, прибытие в Харьков на следующий день в 19:30.
Билеты можно приобрести на сайте Укрзализныци booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

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