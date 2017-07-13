Семья в приоритете: гороскоп на 22 августа

День следует посвятить решению внутрисемейных вопросов. Если сегодня полностью проигнорировать желания близких людей, расплатой за эту оплошность станет громкий конфликт, устранить который за один будет попросту невозможно.
Овен:
Овнам сегодня предстоит много часов посвятить решению накопившихся бытовых вопросов. Вечером вы решите отблагодарить себя за проявленное усердие и начнёте без меры употреблять алкоголь в компании близких приятелей.
Телец:
Тельцы проведут день в романтическом настроении. Жаль, но ваш возвышенный эмоциональный настрой не будет разделён человеком, расположенье которого вы пытаетесь завоевать уже достаточно долго.
Близнецы:
Близнецы проведут день сверх продуктивно. Вы выполните все из ранее намеченных дел, удачно сходите за покупками, а вечером этого дня отправитесь на «романтик» в обществе симпатичного вам человека.
Рак:
Ракам сегодня не захочется тратить время на выполнение утомительных дел по хозяйству. Вы решите, что суббота предназначена для досуга, а потому со спокойной совестью покинете дом и вернётесь обратно только под утро.
Лев:
Львы сегодня будут настойчиво искать одобрение со стороны окружающих. Чётко понимая, что вы попали впросак, вам захочется, чтобы хотя бы один человек заявил, что это не так и что вы сделали верный поступок.
Дева:
Девы сегодня будут постоянно пытаться поставить собственное «Я» выше мнения окружающих. Дома вам ещё как-то удастся отстоять свой авторитет, но в общении с посторонними вам придётся признать, что есть люди, перед которыми даже вы вынуждены «прогнуться».
Весы:
Весы сегодня проснутся значительно раньше обычного срока. Причиной тому станет ваш решительный эмоциональный настрой (вы поймёте, что утренняя пробежка — это и есть залог красоты и стройности, о которых вы так страстно мечтаете).
Скорпион:
Скорпионы проведут день на своём приусадебном участке, собирая первый урожай. Этот процесс вас утомит, но при этом очень обрадует, ведь всегда так приятно видеть результат своих прежних усилий.
Стрелец:
Стрельцам придётся отказаться от своих планов. Из-за аврала, образовавшегося на месте вашей работы, вы будете вынуждены извиниться перед членами своей семьи и провести день на службе.
Козерог:
Козероги испытают колоссальный энергетический подъём. Однако все свои силы и энергию вы потратите абсолютно без толку, ведь день, проведённый за интернет-перепиской, пройдёт совершенно не продуктивно.
Водолей:
Водолеи сегодня не устоят перед чьим-то дурным влиянием. Оказавшись на дружеской вечеринке, вы откажетесь употреблять алкоголь, но среди гостей будет присутствовать человек, под чьим чутким «контролем» вы забудете о своём принципе трезвости.
Рыбы:
Рыбы сегодня покинут пределы реальности ради виртуального общения. Среди ваших собеседников окажется и школьный друг, и ближайший коллега, и даже бывшая вторая половинка, в жизни которой за годы разлуки произошло много интересных событий.
Семья в приоритете: гороскоп на 22 августа
День следует посвятить решению внутрисемейных вопросов. Если сегодня полностью проигнорировать желания близких людей, расплатой за эту оплошность станет громкий конфликт, устранить который за один будет попросту невозможно.