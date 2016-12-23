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Семейные «войны» в Сумах

Сегодня, 14:18 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумы
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Семейные «войны» в Сумах

7 февраля, около 14 часов, патрульные получили сообщение о помощи на улице Надъярной.
На месте происшествия 26-летняя заявительница сообщила, что между ней и ее мужем, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой он избил ее. После чего 35-летний мужчин забрал 2 ее мобильных телефона и ушел в неизвестном направлении. Полицейские опросили потерпевшую и по полученным приметам начали его поиски.
Обследуя прилегающую территорию, инспекторы заметили мужчину, который соответствовал ориентировке. Увидев стражей порядка, гражданин ускорил свой шаг, однако его догнали полицейские. Общаясь с патрульными мужчина нервничал, но признался в содеянном. Во время поверхностной проверки у него обнаружили 2 мобильных телефона, принадлежащих заявительнице.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

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