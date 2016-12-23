Семейные «войны» в Сумах

7 февраля, около 14 часов, патрульные получили сообщение о помощи на улице Надъярной.

На месте происшествия 26-летняя заявительница сообщила, что между ней и ее мужем, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой он избил ее. После чего 35-летний мужчин забрал 2 ее мобильных телефона и ушел в неизвестном направлении. Полицейские опросили потерпевшую и по полученным приметам начали его поиски.

Обследуя прилегающую территорию, инспекторы заметили мужчину, который соответствовал ориентировке. Увидев стражей порядка, гражданин ускорил свой шаг, однако его догнали полицейские. Общаясь с патрульными мужчина нервничал, но признался в содеянном. Во время поверхностной проверки у него обнаружили 2 мобильных телефона, принадлежащих заявительнице.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.