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В селі Нова Слобода відкрили музей Горюнської культури

Сегодня, 11:56 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина
admin adminych admin adminych

У селі Нова Слобода Путивльського району живе унікальне населення. Горюни – це особлива етнічна група людей. На думку вчених, це нащадки сіверянської народності Київської русі. Вони оселилися у цій місцевості у 16-17 століття, в період колонізації. На сьогодні їм вдалося зберегти автентичні традиції.

У центрі села відкрили музей Горюнської культури. Тут справжнє господарче подвір’я з хатою, хлівом і навіть млином. Етнічну групу Горюни досліджувала колишня працівниця відділу путивльського заповідника Лариса Матіаш. Вона і розказала, як все починалося: «Знайшли ми цю горюнську хату 903 року, подзвонили Афгану Фагановичу, і тільки він відкликнувся на прохання допомогти».
Колись депутат обласної ради минулих скликань Афган Саллманов побував саме в цій хатині, тоді вона мала зовсім інший вигляд. На початкових етапах відновлення горюнської культури меценат посприяв, щоб сьогодні це місце стало музеєм. Далі ініціативу підтримала обласна влада, згодом обласна рада виділила кошти на відновлення музею і заповідника в цілому.
На офіційному відкритті музею горянської культури представники Афгана Саллманова подарували хранителям артефактів сучасний ноутбук з побажаннями зберігати всі ті напрацьовані історично важливі факти про горнів.
Директор державного історико-культурного заповідника у м. Путивль Сергій Тупик висловив щирі слова вдячності за майже 20-річну допомогу і підтримку з боку Афгана Салманова.
Також у селі Нова Слобода є унікальне місце – Монумент жертвам фашизму «Дзвін скорботи». У далекому 1942-му в цьому селі фашисти закатували 586 мирних жителів, з них 172 дитини. В знак пам’яті на цьому місці встановлена унікальна каплиця-музей, до вдосконалення якої Афган Саллманов доклав найважливішу річ. Він подарував унікальну ікону на кипарисовому дереві.
Дослідник Лариса Матіаш показала на плитах висічені останні прізвища родин закатованих горюнів. Їх дописували тут за ініціативою Афгана Саллманова. За такий вклад у 2011 році йому було присвоєно звання почесного громадянина села Нова Слобода.

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