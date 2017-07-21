Считать не пересчитать в Сумах

Нацкомиссия оштрафовала «Сумытеплоэнерго» за нарушение лицензионных условий

«Сумытеплоэнерго» оштрафовали на 136 тыс. грн. и обязали при ближайшем пересмотре тарифов изъять из них почти 48 млн грн., вернее — 47 103,35 тыс. грн. (без НДС)

29 августа Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, своими постановлениями №1040 и №1041 оштрафовало ООО «Сумытеплоэнерго» за нарушение лицензионных условий на 85 тыс. грн. и 51 тыс. грн. соответственно. Штрафы подлежит уплате в госбюджет в течение 30 дней с момента получения копий решения о наложении штрафа. Кроме того, в постановлениях говорится о том, что при ближайшем рассмотрении тарифов компании необходимо изъять из них неиспользованные средства Инвестиционной программы 2016 года.

Днем ранее в Окружном административном суде города Киева состоялось первое заседание по иску прокуратуры Сумской области, обжаловавшей бездействие НКРЭКУ по приведению тарифов ООО «Сумытеплоэнерго» на жилищно-коммунальные услуги к экономически обоснованным. В прокуратуре считают, что тепловики вписывают в тариф улучшения, которые не выполняют, а Нацкомиссия никак на это не реагирует.

В течение более 4 месяцев госрегулятор не принимал решения об уменьшении тарифов в связи с выявленными фактами недофинансирования инвестиционных программ.

Как сообщил начальник управления прокуратуры Сумской области Александр РУБАН, в ходе судебного разбирательства НКРЭКУ самостоятельно, не дожидаясь вынесения судом решения по делу, приняла постановление, которым признала доводы прокуратуры области обоснованными.

По словам директора ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрия ВАСЮНИНА, инвестпрограмма в прошлом году была утверждена НКРЭКП 3 ноября и на выполнение оставалось 2 месяца. В этом году, по словам Дмитрия Васюнина, программа выполнена на 68%. На сколько уменьшится тариф — посчитают в Нацкомиссии.

После принятия Постановления НКРЭКП многие местные политики и активисты стали приписывать это себе в заслуги. Дошло до того, что сумская журналистка Елена АДАМЕНКО направила в НКРЭКУ информационный запрос, в котором попросила указать, что стало основанием для принятия Постановления и какое отношене к нему имеют Сумская организация партии «за життя», ее член Александр СОКОЛОВ, общественный деятель Валерий ОСАДЧЕНКО, городской голова сум Александр ЛЫСЕНКО, депутаты Сумского горсовета, прокуратура Сумской области, Сумская местная прокуратура, народные депутаты Украины Олег МЕДУНИЦА и Александр СУГОНЯКО. Ответа пока нет.

врез

В инвестпрограмме на 2016 год «Сумытеплоэнерго» заложило выполнение работ почти на 50 млн грн., а выполнило на 18,5 млн грн., что и отражено в двух актах проверки сектора НКРЭКП в Сумской области от 28 апреля.

Фото автора

Было жарко. В августе «Сумытеплоэнерго» несколько раз собирало горожан на открытые слушания по тарифам. И все они проходили людно и бурно

Инна Стасова, «Панорама» №38