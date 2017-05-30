Счетчики в Сумах: нытьем и катаньем

Сумчане не прекращают борьбу против установки домовых газовых счетчиков и перевода на повышенные нормы потребления

Суть претензий сумчан к газовикам выразил на последней сессии депутат Сумского горсовета Владимир ЧЕПИК: «Вы не проводите разъяснительную работу, вы тышком-нышком приезжаете, нахрапом ставите счетчики и считаете, что так и нужно. Кодекс требует проработать вопрос с каждым потребителем, предупредив его за 10 дней!»

Нарушения своих прав горожане терпеть не намерены, поэтому ищут управу на газовиков.

Суд да дело

8 июня Заречный районный суд рассмотрел иск исполкома в интересах трех сумчан к ПАО «Сумыгаз» и удовлетворил его частично. Суд обязал газовиков сделать перерасчет объемов потребления жителям трех квартир дома по ул. Зеленко, 14 за ноябрь 2016–март 2017гг. К ним должна быть применена норма потребления 4,4 кубометра на одного человека, а не граничные объемы потребления (9,8 кубометра на одного человека).

Ранее этот же суд принял аналогичное решение в отношении пяти жителей дома по ул. Котляревского, 2/8. Решение в силу еще не вступило. «Сумыгаз» и «Сумыгазсбыт» подали на него аппеляционные жалобы. Их рассмотрел 8 июня Апелляционный суд Сумской области. «Просим отменить решение Заречного райсуда от 18 апреля 2017 года и принять новое решение, которым отказать в удовлетворении исковых требований», — потребовал представитель ООО «Сумыгазсбыт». На чью сторону станет суд, пока неизвестно: судья объявил перерыв до 21 июня, ссылаясь на необходимость исследовать доказательства.

Начальник правового управления Олег ЧАЙЧЕНКО сообщил, что в Ковпаковском суде рассмотрение «газовых» дел перенесено на конец августа.

Луценко в помощь

Пока юристы и жители сражаются в судах, Сумской горсовет решил «пойти другим путем» и обратился к генпрокурору Украины Юрию ЛУЦЕНКО и начальнику Сумского горотдела полиции Павлу КАРАБУТЕ по поводу противоправных действий сотрудников «Сумыгаза» при установке общедомовых газовых счетчиков.

«Люди доведены до отчаяния дерзкими и противоправными действиями ПАО «Сумыгаз», что может привести к социальному взрыву общегородского значения. Обращаемся к Вам, как к уполномоченному представителю органа, призванного согласно Конституции Украины, Закону Украины «О Национальной полиции» осуществлять обеспечение охраны прав и свобод человека, противодействие преступности, прекратить этот беспредел!» — говорится в обращении, поддержанном 25 из 29 присутствующих депутатов. Еще трое не голосовали, один воздержался.

Депутаты потребовали в порядке ст. 214 УПК Украины внести соответствующие сведения в ЕРДР и начать расследование обстоятельств установки счетчиков в домах на Пришибской пл. 15/1; Зеленко,14 и Металлургов,3.

Выход есть!

Вполне возможно, что скоро Сумской горсовет пойдет по пути Ахтырки и Хмельницкого и «поможет материально» тем, кто хочет установить у себя в квартире индивидуальный счетчик газа.

Начальник управления клиентского сервиса ПАО «Сумыгаз» Эдуард ОНИЩЕНКО, выступая перед депутатами, отметил, что «Ощадбанк» готов кредитовать такие проекты. «Берем на себя обязательства выполнить технические задания бесплатно и в сокращенные сроки. Просим поддержать инициативу и содействовать компенсации из бюджета части суммы кредита»,- заявил он. Депутаты решили, что эта инициатива требует детального обсуждения со специалистами и пока на этот счет ничего не принимали.

Эдуард Онищенко считает, что если в одном доме не менее пяти соседей захотят поставить себе индивидуальные счетчики, это может удешевить затраты на установку на 10-25% за счет транспортных затрат и проектных работ.

Врез

За два года «Сумыгаз» установил 384 домовых счетчика

Цитата

«Жители в очередной раз победили монополиста (Зеленко, 14). Понятно, что «Сумыгаз» подаст апелляцию, а вот мероприятие, которое я анонсировал (заседание Аппелляционного суда –r), состоялось с повторным отложением решения. Это уже победа! Считаю, что судьи боятся принимать противоправные решения и пытаются хоть как-то свои решения обосновывать», — Алексей ПАРХОМЧУК, член комиссии по вопросам ЖКХ

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Экономика и политика. В Сумах «газовая» тема очень актуальна в последнее время

Инна Стасова, «Панорама» №26