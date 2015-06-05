Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте

Команда американских ученых из Атланты провела масштабное исследование, по результатам которого смогла вычислить идеальную разницу в возрасте для крепкого брака. Как выяснили ученые, самый идеальный возраст для создания семьи на долгие годы, как ни странно, составляет всего год, в то время как ранее исследователи говорили о цифре в три и пять лет, — сообщают nation-news

По данным ученых, в случае, если разница между партнерами составляет год, то риск развода не превышает трех процентов. R такому выводу ученые пришли после того, как проанализировали отношения трех тысяч пар с различной разницей в возрасте, но, как отмечают исследователи, каждый случай индивидуален.

Люди, чья разница в возрасте составляет пять и более лет, входят в группу риска потерять семью (18%). Процент пар с разницей в возрасте 10 лет достигает 39%, а если разница составляет 20 и более лет, то в этом случае риск развода имеется у 95% людей.

Ученые это объясняют тем, что чем больше между парами разница в возрасте, тем сильнее отличаются их взгляды на жизнь, что является камнем преткновения для счастливой семейной жизни.