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Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте

Сегодня, 07:25 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Здоровье Регионы: Все
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Счастливый брак: какой должна быть разница в возрасте

Команда американских ученых из Атланты провела масштабное исследование, по результатам которого смогла вычислить идеальную разницу в возрасте для крепкого брака. Как выяснили ученые, самый идеальный возраст для создания семьи на долгие годы, как ни странно, составляет всего год, в то время как ранее исследователи говорили о цифре в три и пять лет, — сообщают nation-news
По данным ученых, в случае, если разница между партнерами составляет год, то риск развода не превышает трех процентов. R такому выводу ученые пришли после того, как проанализировали отношения трех тысяч пар с различной разницей в возрасте, но, как отмечают исследователи, каждый случай индивидуален.
Люди, чья разница в возрасте составляет пять и более лет, входят в группу риска потерять семью (18%). Процент пар с разницей в возрасте 10 лет достигает 39%, а если разница составляет 20 и более лет, то в этом случае риск развода имеется у 95% людей.
Ученые это объясняют тем, что чем больше между парами разница в возрасте, тем сильнее отличаются их взгляды на жизнь, что является камнем преткновения для счастливой семейной жизни.

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