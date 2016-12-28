СБУ на Сумщине: итоги года

Начальник Управління СБУ в Сумській області Юрій Гончаров нещодавно спілкувався з журналістом місцевого видання. Яким був 2016 рук для співробітників спецслужби. Кілька тезисів з інтерв’ю розповсюдженого прес-службою.

«Досі не скасовано, введений у Сумській області ще кілька місяців тому, рівень терористичної загрози «жовтий». Ми перебуваємо в зоні підвищеного ризику проведення спецслужбами РФ підривної діяльності проти України», — зазначив Юрий Гончаров.

За його словами, нещодавно за матеріалами УСБУ завершено кримінальне провадження за фактом незаконного видобування корисних копалин стратегічного, загальнодержавного значення українським підприємством, власником якого є крупна російська компанія – «Российский алюминий». Тільки задокументовані економічною експертизою збитки, нанесені російською компанією Україні, перевищують 180 млн грн. Загальні збитки набагато більші. А це наші з Вами гроші, які могли піти на опалення дитячих садочків. Тому й виникає питання застосування Україною спеціальних обмежувальних заходів (санкцій), відповідно до ст. 4 ЗУ «Про санкції».

- Протягом 2016 року за результатами роботи Управління до ЄРДР внесено 238 кримінальних проваджень; 76 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Звернуто в дохід держави 6,7 млн грн, товарно-матеріальних цінностей – на суму 4,2 млн грн; заборонено в’їзд в Україну 17 іноземним громадянам, видворено за межі країни 10 іноземців, причетних до терористичної та антиукраїнської діяльності на території регіону…

За цією статистикою не побачиш цілодобової кропіткої роботи наших контррозвідників, які, зокрема, викрили та припинили розвідувально-підривну діяльність у Сумській області двох агентурних груп, підготовлених російськими спецслужбами, що готували низку терактів та диверсій на Сумщині.

Один із затриманих – мешканець прикордонного району, місцевий контрабандист. Однак російські спецслужби завербували його не стільки на ідейному підґрунті, як принадили обіцянками не заважати «бізнесувати» на кордоні. Чоловік погодився вчинити теракт на одному з об’єктів соціальної сфери, де могли постраждати діти.

А колишнього офіцера МВС України, який за завданням спецслужб РФ готував низку терористичних актів, у т. ч. в офісах громадських патріотичних організацій та на транспорті, уже засуджено до чотирьох років позбавлення волі.

Встановлено імена російських кураторів диверсантів, ми знаємо, які завдання їм були відпрацьовані, та багато чого іншого, про що я не можу із зрозумілих причин зараз говорити. Скажу лише одне: ми змогли «заглянути в душу» російським «лицарям плаща та кинжалу» і там ми не побачили місця для співчуття до українців чи «історичного братерства», про які нам «вещают» у проплачених ток-шоу поборники відновлення російської імперії в її сучасних формах. Тут Росія завжди керувалася винятково своїми прагматичними інтересами. Ми повинні, нарешті, це зрозуміти.

Притягнуто до відповідальності і сімох так званих «анонімних терористів», які повідомляли про начебто замінування об’єктів та висловлювали погрози терористичного характеру.

Управління задокументувало більше десяти фактів незаконної участі мешканців регіону в підконтрольних РФ незаконних збройних формуваннях на Сході України. Закон передбачає процедуру заочного притягнення до кримінальної відповідальності. Відкриті кримінальні провадження, найманцям терористів оголошено про підозри у вчиненні злочинів. Повістки слідчі оприлюднюють через офіційний сайт СБУ. Матеріали стосовно двох бойовиків уже передано до суду.

Ми блокували діяльність «конвертаційного центру», який фінансував терористів ОРДЛО. Стосовно шести фігурантів справи уже винесено обвинувальні вироки за ч. 2 ст. 205 КК України.

Особливу небезпеку сьогодні становить незаконний обіг зброї на фоні радикалізації суспільства, проблемної криміногенної ситуації. Ми об’єднали зусилля з іншими правоохоронними органами, громадою, вдалося перекрити 11 каналів надходження у регіон засобів ураження.

Вчасно викрили й припинили протиправну діяльність однієї з псвевдогромадських організацій міста Суми, метою якої було проголошення від імені т. зв. «територіальної громади» створення фейкової «Сумской народной республіки». Заснували організацію вихідці з Донецької і Луганської областей. Під її егідою намагалися схилити мешканців обласного центру до публічного визнання незаконною діяльність Сумської міської ради та її виконавчого комітету, а посадовців – злочинцями, які нібито узурпували владу народу.