Панорама / сумы / новости / события / комментарии
03.01 Вторник

СБУ на Сумщине: итоги года

Сегодня, 11:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама
СБУ на Сумщине: итоги года

Начальник Управління СБУ в Сумській області Юрій Гончаров нещодавно спілкувався з журналістом місцевого видання. Яким був 2016 рук для співробітників спецслужби. Кілька тезисів з інтерв’ю розповсюдженого прес-службою.
«Досі не скасовано, введений у Сумській області ще кілька місяців тому, рівень терористичної загрози «жовтий». Ми перебуваємо в зоні підвищеного ризику проведення спецслужбами РФ підривної діяльності проти України», — зазначив Юрий Гончаров.
За його словами, нещодавно за матеріалами УСБУ завершено кримінальне провадження за фактом незаконного видобування корисних копалин стратегічного, загальнодержавного значення українським підприємством, власником якого є крупна російська компанія – «Российский алюминий». Тільки задокументовані економічною експертизою збитки, нанесені російською компанією Україні, перевищують 180 млн грн. Загальні збитки набагато більші. А це наші з Вами гроші, які могли піти на опалення дитячих садочків. Тому й виникає питання застосування Україною спеціальних обмежувальних заходів (санкцій), відповідно до ст. 4 ЗУ «Про санкції».
- Протягом 2016 року за результатами роботи Управління до ЄРДР внесено 238 кримінальних проваджень; 76 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Звернуто в дохід держави 6,7 млн грн, товарно-матеріальних цінностей – на суму 4,2 млн грн; заборонено в’їзд в Україну 17 іноземним громадянам, видворено за межі країни 10 іноземців, причетних до терористичної та антиукраїнської діяльності на території регіону…
За цією статистикою не побачиш цілодобової кропіткої роботи наших контррозвідників, які, зокрема, викрили та припинили розвідувально-підривну діяльність у Сумській області двох агентурних груп, підготовлених російськими спецслужбами, що готували низку терактів та диверсій на Сумщині.
Один із затриманих – мешканець прикордонного району, місцевий контрабандист. Однак російські спецслужби завербували його не стільки на ідейному підґрунті, як принадили обіцянками не заважати «бізнесувати» на кордоні. Чоловік погодився вчинити теракт на одному з об’єктів соціальної сфери, де могли постраждати діти.
А колишнього офіцера МВС України, який за завданням спецслужб РФ готував низку терористичних актів, у т. ч. в офісах громадських патріотичних організацій та на транспорті, уже засуджено до чотирьох років позбавлення волі.
Встановлено імена російських кураторів диверсантів, ми знаємо, які завдання їм були відпрацьовані, та багато чого іншого, про що я не можу із зрозумілих причин зараз говорити. Скажу лише одне: ми змогли «заглянути в душу» російським «лицарям плаща та кинжалу» і там ми не побачили місця для співчуття до українців чи «історичного братерства», про які нам «вещают» у проплачених ток-шоу поборники відновлення російської імперії в її сучасних формах. Тут Росія завжди керувалася винятково своїми прагматичними інтересами. Ми повинні, нарешті, це зрозуміти.
Притягнуто до відповідальності і сімох так званих «анонімних терористів», які повідомляли про начебто замінування об’єктів та висловлювали погрози терористичного характеру.
Управління задокументувало більше десяти фактів незаконної участі мешканців регіону в підконтрольних РФ незаконних збройних формуваннях на Сході України. Закон передбачає процедуру заочного притягнення до кримінальної відповідальності. Відкриті кримінальні провадження, найманцям терористів оголошено про підозри у вчиненні злочинів. Повістки слідчі оприлюднюють через офіційний сайт СБУ. Матеріали стосовно двох бойовиків уже передано до суду.
Ми блокували діяльність «конвертаційного центру», який фінансував терористів ОРДЛО. Стосовно шести фігурантів справи уже винесено обвинувальні вироки за ч. 2 ст. 205 КК України.
Особливу небезпеку сьогодні становить незаконний обіг зброї на фоні радикалізації суспільства, проблемної криміногенної ситуації. Ми об’єднали зусилля з іншими правоохоронними органами, громадою, вдалося перекрити 11 каналів надходження у регіон засобів ураження.
Вчасно викрили й припинили протиправну діяльність однієї з псвевдогромадських організацій міста Суми, метою якої було проголошення від імені т. зв. «територіальної громади» створення фейкової «Сумской народной республіки». Заснували організацію вихідці з Донецької і Луганської областей. Під її егідою намагалися схилити мешканців обласного центру до публічного визнання незаконною діяльність Сумської міської ради та її виконавчого комітету, а посадовців – злочинцями, які нібито узурпували владу народу.

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
Власть Сумщины: за что в ответе (инфографика)
Власть Сумщины: за что в ответе (инфографика)
28.12.2016, 15:15 Новость
Панорама Панорама 28.12.2016, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 165 Комментариев 0
Николай Лушпиенко: «Не по беспределу» 4 фото
Николай Лушпиенко: «Не по беспределу»
03.11.2016, 08:20 Новость
Панорама Панорама 03.11.2016, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 572 Комментариев 0
Маски-шоу на Сумщине: таможня готовит иски (фото) 6 фото
Маски-шоу на Сумщине: таможня готовит иски (фото)
20.10.2016, 09:09 Новость
Панорама Панорама 20.10.2016, 09:09 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 640 Комментариев 0
На Сумщине появился еще один евробазар (фото) 6 фото
На Сумщине появился еще один евробазар (фото)
19.10.2016, 16:11 Новость
Панорама Панорама 19.10.2016, 16:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 862 Комментариев 0
Не дамо продати землю! Акция на Сумщине (фото) 3 фото
Не дамо продати землю! Акция на Сумщине (фото)
04.10.2016, 16:01 Новость
Панорама Панорама 04.10.2016, 16:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 178 Комментариев 4
Не шутите с прокуратурой: как на Сумщине депутат стал свидетелем
Не шутите с прокуратурой: как на Сумщине депутат стал свидетелем
28.09.2016, 14:14 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.09.2016, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 496 Комментариев 0
На Сумщине в сентябре пересчитают субсидии за газ
На Сумщине в сентябре пересчитают субсидии за газ
20.09.2016, 13:04 Новость
Панорама Панорама 20.09.2016, 13:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 221 Комментариев 0
Герои Сумщины: любовь на войне 7 фото
Герои Сумщины: любовь на войне
15.09.2016, 15:20 Новость
Панорама Панорама 15.09.2016, 15:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 292 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Компания ВОЛЯ второй год подряд стала победителем в номинации «Выбор года»
21.12.2016, 17:24
admin admin 21.12.2016, 17:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 70 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 166 Комментариев 0
Опросы

Где вы будете встречать Новый год?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0
З Vshkole геометрія стане захопливою наукою
28.12.2016, 17:45
admin admin 28.12.2016, 17:45 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Как определить качество обуви?
27.12.2016, 21:32
admin admin 27.12.2016, 21:32 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 37 Комментариев 0
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 – надежная асимметрия
27.12.2016, 20:24
admin admin 27.12.2016, 20:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Обувной маст-хэв прошлого года для Нового года
22.12.2016, 13:04
admin admin 22.12.2016, 13:04 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
последние комментарии
Olexandr.O к материалу
Дарите любимым серьги с топазом
Любому мужчине для своей половинки необходимо уметь делать оригинальный красивый подарок. И для таких целей на любой праздник очень хорошо ...
Вчера, 20:31
barnaba к материалу
Преимущества морских грузоперевозок
Одним из лидеров по контейнерным перевозкам является Лоджистик Технолоджис - http://www.logistictechnologies.net/uslugi/kontejnernye-perevozki/ Морские контейнерные перевозки - низкая себестоимость и 100% гарантия сохранности ...
Вчера, 14:16
barnaba к материалу
На Сумщине не удалась попытка разукомплектовать ж/д вагоны
Пользовались услугами компании Лоджистик Технолоджис - все на высоте. Если ищете железнодорожные перевозки грузов, то Вам к ним - http://www.logistictechnologies.net/uslugi/zheleznodorozhnye-perevozki-gruzov/
Вчера, 14:10
http://tvgid.ua/serial/103623/gadalka-babushkin-son/
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII