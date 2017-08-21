Санацией «Сумыхимпрома» займется Никитин

Хозяйственный суд Сумской области своим определением от 5 октября уволил управляющего санацией завода “Сумыхимпром” Игоря Лазаковича, который в декабре 2016 года стал подозреваемым по делу о растрате 93 млн грн за счет приобретения сырья по завышенной стоимости и закупки ненужных юридических услуг. Об этом сообщает Укррудпром со ссылкой на сообщение предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Этим решением суд продлил срок санации по делу о банкротстве “Сумыхимпрома” до 4 апреля 2018 года и назначил ее управляющим Дмитрия Никитина.

ПАО “Сумыхимпром” — это ключевое предприятие химической отрасли Украины, производит фосфатные минеральные удобрения и входит в список топ-100 крупнейших государственных предприятий. Основная продукция компании — комплексные химические удобрения (53% продаж) и диоксид титана (40% продаж). Предприятие производит около 50 видов химической продукции, используемых в сельском хозяйстве, строительстве, лако-красочной промышленности и кожаной и резиновой промышленности.