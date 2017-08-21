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Санацией «Сумыхимпрома» займется Никитин

Сегодня, 15:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Санацией «Сумыхимпрома» займется Никитин

Хозяйственный суд Сумской области своим определением от 5 октября уволил управляющего санацией завода “Сумыхимпром” Игоря Лазаковича, который в декабре 2016 года стал подозреваемым по делу о растрате 93 млн грн за счет приобретения сырья по завышенной стоимости и закупки ненужных юридических услуг. Об этом сообщает Укррудпром со ссылкой на сообщение предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Этим решением суд продлил срок санации по делу о банкротстве “Сумыхимпрома” до 4 апреля 2018 года и назначил ее управляющим Дмитрия Никитина.
ПАО “Сумыхимпром” — это ключевое предприятие химической отрасли Украины, производит фосфатные минеральные удобрения и входит в список топ-100 крупнейших государственных предприятий. Основная продукция компании — комплексные химические удобрения (53% продаж) и диоксид титана (40% продаж). Предприятие производит около 50 видов химической продукции, используемых в сельском хозяйстве, строительстве, лако-красочной промышленности и кожаной и резиновой промышленности.

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