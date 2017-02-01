Панорама / сумы / новости / события / комментарии
11.07 Вторник

Самые экологически благополучные зоны отдыха в черте Сум

Сегодня, 08:05 Категория: Новость Рубрики: Городские новости, Жизнь, Проблема, Путешествия Регион: Сумы
Панорама Панорама
Самые экологически благополучные зоны отдыха в черте Сум

Луку и Барановку можно по праву назвать лучшими километрами Псла в черте нашего города.
Продолжая тему о том, куда бы сходить искупаться-отдохнуть, нельзя забыть удаленные участки могучего Псла, разделяющего Луку и Барановку. Редкий избалованный рекреант доберется сюда на маршрутке, чтобы оценить прелесть почти первозданной природы и относительного безлюья. Он, средний рекреант, испорчен присутствием всяческих развлечений и легких удовольствий на центральных пляжах — Чешке и Студяге. По берегам Псла между Лукой и Барановкой не продают пиво и мороженое, не предлагают взять напрокат катамаран или отвлечь ваших детей аттракционами вроде съезжания с горки на задницах. Здесь все так, как было при Чехове и Линтваревых, да что там они — так выглядели эти места в то время, когда только собрались поставить здесь монастырь. От монастыря остался только один храм, но мы сейчас не об истории, а о природе. Ставили монастыри, как правило, в местах обязательно уединенных и по возможности — живописных. Так вот Псел в районе Лука-Барановка соответствует обоим требованиям. Вся суетная хлопотно-выхлопная жизнь проносится перпендикулярно по мосту, каким-то чудесным образом не задевая природу, которая расположилась ниже по обе стороны оживленной магистрали. Хозяева здесь — дикие птицы, звери и растения. Люди гостят не слишком массово — в полдень, в воскресенье, встретили только пятерых сумчан, предающихся водным процедурам и улавливанию солнечных лучей. Зато увидели серую цаплю, ондатру, дружную компанию ежиков. Все персонажи, в отличие от двуногих существ, мастерски уклонялись от фотоснимков на память, но они там живут — можете съездить и убедиться. Только, пожалуйста, ведите себя прилично! Не встретив людей в прибрежных зарослях, мы обнаружили «беспризорный» костер. Не остатки костра, не тлеющие угли, а именно костер в полном расцвете сил. И никого рядом. Мы за ним присмотрели, пока он себя не изжил, но, ребята, нельзя же так! Мы же не хотим прославить родной город, нашу природу экстренными новостями в духе: «Лісова пожежа! Від необережного розпалювання багаття тепер — вогнеборці, гелікоптери, задимлення, обмежений доступ, постраждалі та перелякані…”. Научить вас, как тушить костры?! Впрочем, пока на Псле в этом районе все остается в норме. Камыш шумит, немногочисленные посетители чинно загорают, а Псел действительно необыкновенно чист. То, что это действительно самый чистый участок реки в пределах города, подтвердил доцент кафедры прикладной экологии Сум ГУ Сергей ШЕВЧЕНКО. Он рассказал, что именно здесь Псел наиболее близок к своему естественному состоянию. То, что выше по течению расположены другие населенные пункты и вообще Псел берет начало на территории России, еще не смогло радикально повлиять на экологическую ситуацию именно в этом месте — река имеет свойство самоочищаться, хотя в этом плане ее возможности не безграничны. Ниже по течению на состояние Псла оказывают влияние многие факторы. И все, по словам Сергея Николаевича, антропогенные, так сказать. Русло Псла «совершенствовали», то есть спрямляли в двух местах: около бывшего КРЗ и ниже, в районе городского парка. В последнем случае подгоняли земснаряды и вымывали песок, на вымытом песке построили ул. Прокофьева и прилегающие кварталы. Там теперь постоянные затопления и прочие проблемы такого рода. Около рафинадного завода подправлял природу еще Харитоненко. Это были не злые и не глупые люди, просто они мало знали о необходимости естественного баланса в природе. На состояние Псла влияет и то, что делается на его притоках — реках Боромля, Битица, Сыроватка. Очень отрицательно действует цепь водохранилищ на Сумке. На Косовщине сейчас вода «цветет» — канализация во многих коттеджах и заведениях выведена прямо в водохранилище, оттуда все попадает в Псел. Низовская ГЭС оказывает отрицательное влияние на состояние реки на участке вплоть до железнодорожного моста! А Луки-Барановки все эти несчастья пока не коснулись. Не из-за разумного поведения людей — просто так получилось, недоглядели. Поэтому эти места можно пафосно назвать экологической жемчужиной Сум. И нужно, просто необходимо сохранить хотя бы то, что есть.

Уничтожим этот уголок природы — станем настоящим мегаполисом. Только мелким и безнадежно провинциальным

Алексей Сикорский, «Панорама» №26

Напечатать Письмо автору Просмотров 143 Комментариев 0

читайте также
Преступления из сети: кибервойна в разгаре
Преступления из сети: кибервойна в разгаре
Вчера, 14:10 Новость
Панорама Панорама Вчера, 14:10 Категория: Новость Рубрики: Жизнь, Первая полоса Регионы: Все Просмотров 54 Комментариев 0
Взяли в оборот: тарифы на Сумщине никак не успокоятся
Взяли в оборот: тарифы на Сумщине никак не успокоятся
01.02.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 01.02.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Архив номеров, Город, Городские новости, Жизнь, ЖКХ, Экономика Регион: Сумы Просмотров 503 Комментариев 0
Как в Сумах работает новая электронная система записи в детский сад
Как в Сумах работает новая электронная система записи в детский сад
23.08.2013, 16:00 Статья
Татьяна Репина Татьяна Репина 23.08.2013, 16:00 Категория: Статья Рубрики: Городские новости, Жизнь, Проблема Регионы: Все Просмотров 3 042 Комментариев 0
Между небом и землей
Между небом и землей
05.07.2013, 14:00 Статья
Ирина Власова Ирина Власова 05.07.2013, 14:00 Категория: Статья Рубрики: Городские новости, Проблема Регионы: Все Просмотров 306 Комментариев 0
Мокрое дело на Криничной
Мокрое дело на Криничной
06.05.2013, 13:00 Статья
Панорама Панорама 06.05.2013, 13:00 Категория: Статья Рубрики: Городские новости, Проблема Регион: Сумы Просмотров 677 Комментариев 0
Щоденник мандрів: річка Меконг, двоколісні моторчаті та Френсіс Форд Коппола
Щоденник мандрів: річка Меконг, двоколісні моторчаті та Френсіс Форд Коппола
04.03.2013, 18:00 Статья
Евген Положий Евген Положий 04.03.2013, 18:00 Категория: Статья Рубрика: Путешествия Регионы: Все Просмотров 318 Комментариев 0
Щоденник мандрів: sleeping-bus, в’єтнамські фотографи та ікони стилю
Щоденник мандрів: sleeping-bus, в’єтнамські фотографи та ікони стилю
27.02.2013, 17:30 Статья
Олександр Такул Олександр Такул 27.02.2013, 17:30 Категория: Статья Рубрика: Путешествия Регионы: Все Просмотров 413 Комментариев 0
Щоденник мандрів: в’єтнамські капці, історичний музей та дивні традиції
Щоденник мандрів: в’єтнамські капці, історичний музей та дивні традиції
26.02.2013, 18:45 Статья
Евген Положий Евген Положий 26.02.2013, 18:45 Категория: Статья Рубрика: Путешествия Регионы: Все Просмотров 273 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
«Освіта в НАУ – найкраща інвестиція в майбутнє»
06.07.2017, 15:29
admin adminych admin adminych 06.07.2017, 15:29 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 60 Комментариев 0
«ГУАЛАПАК УКРАИНА»: лучшее — детям
04.07.2017, 10:35
admin adminych admin adminych 04.07.2017, 10:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 104 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 107 Комментариев 0
Опросы

Кому из силовых структур вы доверяете больше?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Особенность подключения к интернету и цифровому телевидению в компании IPnet
Вчера, 15:14
admin adminych admin adminych Вчера, 15:14 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Как из балкона сделать уютную веранду
06.07.2017, 19:13
admin adminych admin adminych 06.07.2017, 19:13 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Где приобрести авиабилеты из Украины в Казахстан и обратно по выгодной цене
03.07.2017, 16:58
admin adminych admin adminych 03.07.2017, 16:58 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 89 Комментариев 0
Дизайнерские решения при оформлении ванной комнаты
30.06.2017, 18:36
admin adminych admin adminych 30.06.2017, 18:36 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 80 Комментариев 0
Avia.silpovoyage — удобный сервис для бронирования авиабилетов
27.06.2017, 14:03
admin adminych admin adminych 27.06.2017, 14:03 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
последние комментарии
andreikaandreika к материалу
Нюансы быстрых онлайн-кредитов
Кредитная карта от Альфа Банка с лимитом до 200.000 тыс.грн.Кешбек до 5%.Бесплатное снятие наличных в любом банкомате страны.Бесплатное оформление и ...
07.07.2017, 21:37
Vasily Tychoblin к материалу
Как в Сумах утепляют мост (фото)
"утепЕляют"?
06.07.2017, 11:59
Петро Васильович к материалу
Откройте, полиция!
А коли ти скакав на майдані то на що сподівався? Що незаконно розігнавши яку б то не було, але законну ...
01.07.2017, 18:00
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII