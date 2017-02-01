Самые экологически благополучные зоны отдыха в черте Сум

Луку и Барановку можно по праву назвать лучшими километрами Псла в черте нашего города.

Продолжая тему о том, куда бы сходить искупаться-отдохнуть, нельзя забыть удаленные участки могучего Псла, разделяющего Луку и Барановку. Редкий избалованный рекреант доберется сюда на маршрутке, чтобы оценить прелесть почти первозданной природы и относительного безлюья. Он, средний рекреант, испорчен присутствием всяческих развлечений и легких удовольствий на центральных пляжах — Чешке и Студяге. По берегам Псла между Лукой и Барановкой не продают пиво и мороженое, не предлагают взять напрокат катамаран или отвлечь ваших детей аттракционами вроде съезжания с горки на задницах. Здесь все так, как было при Чехове и Линтваревых, да что там они — так выглядели эти места в то время, когда только собрались поставить здесь монастырь. От монастыря остался только один храм, но мы сейчас не об истории, а о природе. Ставили монастыри, как правило, в местах обязательно уединенных и по возможности — живописных. Так вот Псел в районе Лука-Барановка соответствует обоим требованиям. Вся суетная хлопотно-выхлопная жизнь проносится перпендикулярно по мосту, каким-то чудесным образом не задевая природу, которая расположилась ниже по обе стороны оживленной магистрали. Хозяева здесь — дикие птицы, звери и растения. Люди гостят не слишком массово — в полдень, в воскресенье, встретили только пятерых сумчан, предающихся водным процедурам и улавливанию солнечных лучей. Зато увидели серую цаплю, ондатру, дружную компанию ежиков. Все персонажи, в отличие от двуногих существ, мастерски уклонялись от фотоснимков на память, но они там живут — можете съездить и убедиться. Только, пожалуйста, ведите себя прилично! Не встретив людей в прибрежных зарослях, мы обнаружили «беспризорный» костер. Не остатки костра, не тлеющие угли, а именно костер в полном расцвете сил. И никого рядом. Мы за ним присмотрели, пока он себя не изжил, но, ребята, нельзя же так! Мы же не хотим прославить родной город, нашу природу экстренными новостями в духе: «Лісова пожежа! Від необережного розпалювання багаття тепер — вогнеборці, гелікоптери, задимлення, обмежений доступ, постраждалі та перелякані…”. Научить вас, как тушить костры?! Впрочем, пока на Псле в этом районе все остается в норме. Камыш шумит, немногочисленные посетители чинно загорают, а Псел действительно необыкновенно чист. То, что это действительно самый чистый участок реки в пределах города, подтвердил доцент кафедры прикладной экологии Сум ГУ Сергей ШЕВЧЕНКО. Он рассказал, что именно здесь Псел наиболее близок к своему естественному состоянию. То, что выше по течению расположены другие населенные пункты и вообще Псел берет начало на территории России, еще не смогло радикально повлиять на экологическую ситуацию именно в этом месте — река имеет свойство самоочищаться, хотя в этом плане ее возможности не безграничны. Ниже по течению на состояние Псла оказывают влияние многие факторы. И все, по словам Сергея Николаевича, антропогенные, так сказать. Русло Псла «совершенствовали», то есть спрямляли в двух местах: около бывшего КРЗ и ниже, в районе городского парка. В последнем случае подгоняли земснаряды и вымывали песок, на вымытом песке построили ул. Прокофьева и прилегающие кварталы. Там теперь постоянные затопления и прочие проблемы такого рода. Около рафинадного завода подправлял природу еще Харитоненко. Это были не злые и не глупые люди, просто они мало знали о необходимости естественного баланса в природе. На состояние Псла влияет и то, что делается на его притоках — реках Боромля, Битица, Сыроватка. Очень отрицательно действует цепь водохранилищ на Сумке. На Косовщине сейчас вода «цветет» — канализация во многих коттеджах и заведениях выведена прямо в водохранилище, оттуда все попадает в Псел. Низовская ГЭС оказывает отрицательное влияние на состояние реки на участке вплоть до железнодорожного моста! А Луки-Барановки все эти несчастья пока не коснулись. Не из-за разумного поведения людей — просто так получилось, недоглядели. Поэтому эти места можно пафосно назвать экологической жемчужиной Сум. И нужно, просто необходимо сохранить хотя бы то, что есть.

Уничтожим этот уголок природы — станем настоящим мегаполисом. Только мелким и безнадежно провинциальным

Алексей Сикорский, «Панорама» №26