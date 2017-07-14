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Саммит «большой двадцатки»: время громких деклараций

Сегодня, 16:10 Категория: Новость Рубрики: Мир, Жизнь Регионы: Мир, Украина
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Саммит «большой двадцатки»: время громких деклараций

В Германии состоялся саммит «большой двадцатки»

От ежегодных саммитов «большой двадцатки», т.е. встречи министров финансов, а вместе с тем и лидеров 20 самых крупных экономик мира, обычно много не ожидают, – все-таки это больше площадка для общения, чем для принятия решений. Встреча G20 в Гамбурге 7-8 июля 2017 г. неожиданностей также не принесла.
Фоном для встречи в первый день были бесчинства антиглобалистов и леворадикалов, для которых, похоже, подобные встречи – повод жестко похулиганить. Впрочем, на саму встречу эти протесты никакого воздействия не оказали. Одной из главных интриг форума было отношение к Парижскому климатическому соглашению, которое оказалось под угрозой после заявления президента США Дональда ТРАМПА о выходе из него. В итоге 18 стран подтвердили, что, несмотря на позицию США, они будут придерживаться соглашения. Трамп также сделал небольшой реверанс в сторону соглашения, пообещав помогать технологиями странам, «которые используют уголь для генерирования энергии». А вот против выступил президент Турции Реджеп ЭРДОГАН. Также лидеры G20 выступили в поддержку свободной мировой торговли и против протекционизма (т.е. поддержки собственных производителей), к которому все больше склоняются отдельные страны.
В рамках саммита также состоялась первая встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ. Реальные итоги ее неизвестны, хотя Владимир Путин после встречи выглядел удовлетворенным. Впрочем, делать хорошую мину при плохой игре — давняя и неизменная привычка российского правителя. Утешает лишь то, что, в отличие от Путина, у президента Трампа существует система мощных сдержек от необдуманных компромиссов, которые он мог пообещать Путину в рамках «обмена сферами интересов».
Отчасти в рамках саммита упоминалась и Украина. Простые гамбуржцы могли увидеть на билбордах в районе проведения саммита портреты украинских солдат и волонтеров с надписью «Внимательно посмотрите в эти лица. Украинская армия защищает границу цивилизации». Неизвестно, обратили ли на них внимание лидеры G20, но украинский вопрос они обсуждали. Перед началом саммита Ангела Меркель пообещала президенту  Петру ПОРОШЕНКО, что судьба Украины без участия украинских представителей власти на форуме решаться не будет. Со стороны европейцев действительно так и произошло — в рамках трехсторонней беседы Меркель, президента Франции Эммануэля МАКРОНА и Владимира Путина о путях урегулирования ситуации на Донбассе основной договоренностью стала готовность вести переговоры дальше в уже знакомом и безрезультатном нормандском формате. Французский президент так и не предал гласности свой мирный план по Донбассу. Во время встречи Трампа и Путина они договорились о создании некоей горячей линии по «вопросам украинского кризиса». Что будет представлять собой эта линия, пока неясно. Также Трамп заявил о назначении нового спецпредставителя по украинскому вопросу Курта ВОЛКЕРА –опытного дипломата, известного своей неприязнью к России. Также не оправдались ожидания о подключении США к совместным переговорам по Украине в рамках стран- гарантов Будапештского меморандума, о чем много говорили накануне саммита. Очевиден «тупик», в который уперлись многолетние переговоры, – Путин не готов прекращать войну, ожидая признания того, что Украина находится в сфере «российских интересов». В то же время западные лидеры не готовы об этом с ним договариваться, но и одновременно не готовы резко усиливать антироссийские санкции. Выхода из этого тупика пока не видно.

Фото из открытых источников
Смягчение позиций. Саммит G20 продемонстрировал готовность ЕС и США договариваться о спасении Парижского климатического соглашения и поддержке свободной торговли

Сергей Бондаренко, «Панорама» №29

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