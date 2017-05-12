Сам себе ревизор в Сумах

Сумчане все чаще страдают от кишечных инфекций, этому виной вполне могут быть некачественные продукты на прилавках сумских магазинов.

На этой неделе городские власти отчитались за ревизию, проведенную в продуктовых магазинах. Городская комиссия проинспектировала сумские магазины и точки торговли на восьми рынках города. В целом было проверено 48 объектов. В первую очередь точки торговли скоропортящимися продуктами, указано в сообщении на официальном сайте Сумского городского совета. «Найбільше оператори ринку грішать відсутністю куточків споживача або ж розташуванням їх в недоступному для покупця місці, відсутністю документів, які засвідчують якість та безпеку продуктів харчування, недотриманням товарного сусідства, реалізацією випічки з м’ясними начинками в асортименті (пиріжки з лівером, гамбургери, піца тощо) без відповідного температурного режиму, продажею продуктів харчування з простроченим терміном придатності та інше», — рассказал о нарушениях начальник отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олег ДУБИЦКИЙ на подведении итогов мониторинга сумских магазинов 13 июля.

Еще один важный момент – на сегодняшний день очень и очень высоки показатели заражения сумчан кишечными инфекциями. Об этом сообщил начальник управления Госпродпотребслужбы в г. Сумы Александр ЧЕРНЯК. Только на протяжении шести месяцев этого года именно по этой причине за медицинской помощью обратились более тысячи жителей. «Однією із причин такої невтішної тенденції є те, що недобросовісні оператори ринку задля власної вигоди, нехтують правилами гігієни та вимогами чинного законодавства у сфері реалізації продуктів. Тому такі перевірки необхідні та спонукатимуть підприємців дбати про якість реалізованої продукції», — отметил главный санитарный врач города.

С жалобами и вопросами, которые касаются качества пищевых продуктов и не только сумчане могут обращаться в отдел торговли, быта и защиты прав потребителей по тел. 700-650.

Фото: Проявите бдительность. Не лишним будет проверять срок годности на продуктах в сумских магазинах

Наталия Гончарук, «Панорама» №30