«Сахарный» забег на Сумщине

Победителям оригинального забега путевку в санаторий с коноплей вручит наследник знаменитой династии

Сумщина — сахарный край. Увы, сейчас об этом почти ничего не напоминает — большинство сахарных заводов прекратили свою работу, а завод КРЗ в областном центре превратили в руины. Но в Сумах решили не забывать эту славную страничку своей истории. Как известно, в городе есть две достопримечательности, связанные с сахаром – уродливый памятник самому сахару в сквере возле ЦУМА, и фигуры малышей, которые продавали самодельные сладости, на ул. Воскресенской. Вот Благотворительный фонд «Возрождения Буряка и Сазара» и решил провести оригинальные соревнования — так называемый «Сахарный забег». Он состоится 1 апреля 2017 г. Начало в 13.00. В нем смогут принять участие все желающие. «Сахарным» он называется потому, что участники должны будут преодолеть дистанцию от фигур «малышей-сладкоежек» на Воскресенской до «памятника сахару» в сквере. Сделать это будет не так-то просто. Бежать предстоит с 15-килограммовыми мешками сахара на плечах, да еще на пути следования будут расставлены невысокие барьеры, которые нужно будет перепрыгивать. А уже перед самым финишем участникам нужно будет преодолеть забор, который огораживает сквер от проезжей части, — сама проезжая часть на период проведения забега будет перекрыта.

Всем, кто преодолеет дистанцию с мешками на плечах эти самые мешки будут и отданы в качестве призов. А три победителя получат из рук самого Мишеля Т ЕРЕЩЕНКО, наследника славной династии сахарозаводчиков, а ныне, как известно – мэр Глухова, еще и книгу «Первый олигарх» с автографом, и сертификаты на обслуживание в «Центре лечения коноплей», который он планирует открыть в Глухове.

Анатолий Поляченко, «Панорама» №14