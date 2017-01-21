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С застройщика в Сумах хотят получить деньги

Сегодня, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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С застройщика в Сумах хотят получить деньги

Одной из строительных компаний при возведении трех многоэтажек по ул. Прокофьева в Сумах, заключено соглашение с управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета об освобождении от внесения каких-либо средств в местный бюджет.
По условиям этого соглашения вместо перечисления 3,5 млн грн застройщик решил передать в коммунальную собственность электрические сети и оборудование, хотя такая схема уклонения от уплаты паевых взносов прямо запрещена законом, учитывая, что соответствующие сети в любом случае остаются в собственности частной энергоснабжающей организации . Таким образом, свои затраты на возведение электрических сетей застройщик намеревался перевести на местный бюджет, — сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
Прокуратура инициировала обращение в хозяйственный суд Сумской области с иском о признании недействительным дополнительного соглашения и взыскании 3,5 млн грн в местный бюджет Сум.
Как сообщил прокурур отдела прокуратуры Сумской области Максим Васянович, постановлением суда производство по этому делу открыто, продолжается рассмотрение.

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