С застройщика в Сумах хотят получить деньги

Одной из строительных компаний при возведении трех многоэтажек по ул. Прокофьева в Сумах, заключено соглашение с управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета об освобождении от внесения каких-либо средств в местный бюджет.

По условиям этого соглашения вместо перечисления 3,5 млн грн застройщик решил передать в коммунальную собственность электрические сети и оборудование, хотя такая схема уклонения от уплаты паевых взносов прямо запрещена законом, учитывая, что соответствующие сети в любом случае остаются в собственности частной энергоснабжающей организации . Таким образом, свои затраты на возведение электрических сетей застройщик намеревался перевести на местный бюджет, — сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Прокуратура инициировала обращение в хозяйственный суд Сумской области с иском о признании недействительным дополнительного соглашения и взыскании 3,5 млн грн в местный бюджет Сум.

Как сообщил прокурур отдела прокуратуры Сумской области Максим Васянович, постановлением суда производство по этому делу открыто, продолжается рассмотрение.