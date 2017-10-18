С риском для окружения: как паркуются в Сумах (фотофакт)

Не пристроишься — не проедешь. Вечером 13 ноября легковушка сбила многострадальный боллард, который закрывает въезд на пешеходную Воскресенскую. Фото с места обнародовал сумчанин Владимир Лободин на своей странице в facebook. Как следует из комментариев, за рулем был иностранец, который пытался проскочить через пропускную систему за машиной с пропуском, но на этот раз неудачно.

