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С реконструкцией в Сумах разбираются в суде

Сегодня, 13:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Дело по иску местной прокуратуры, прокуратура Сумской Области к управлению капстроительства о признании недействительными результатов закупки работ по реконструкции Театральной площади после нескольких месяцев перманентного переноса рассмотрения наконец-то заслушали по сути 4 октября в Хозяйственном суде Сумской области. Как сообщает Планово-бюджетная общественная экспертная комиссия при Сумском горсовете, следующее заседание состоится 25 октября в 10:00.
Коротко о закупке: торги объявлены 20.01.2017 г., ожидаемая стоимость 14050,2 тыс.грн., победитель — ПАО «СУМСТРОЙ» (следующий — БВКК «Федорченко), договор подписан с ООО» Зенит-Брук «. Крупные сумские застройщики «Сумстрой» и Компания «Федорченко» по неизвестным причинам фактически самоустранились в пользу «замощувача» «евродворов»)

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