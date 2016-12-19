С ловкостью обезьяны: спортивные итоги Сумщины

Итоги-2016, версия «Панорамы»: гандбольный бум в Сумах, Премьер-лига на «Юбилейном», Олег Гусев уходит из «Динамо», Евгений Глыва покоряет пустыню, а Марина Стрелецкая судит в Папуа-Новой Гвинее.

Ушедший 2016 г. прошел под знаком двух соревнований — Олимпиады в Рио-же-Жанейро и чемпионата Европы по футболу, который состоялся во Франции. И хотя на этих турнирах немногочисленные представители Сумщины успехов не добились, все же прошлый год принес спортсменам области немало побед в других соревнованиях самого разного уровня. Увы, как и в обычной жизни, в спорте не обошлось без поражений, травм, неприятностей и горьких утрат.

Событие года

Впервые национальная сборная Украины по игровому виду спорта (индорхоккей не в счет, это отдельная тема) провела в Сумах свой официальный поединок. В отборочном матче квалификации к чемпионату Европы мужская гандбольная сборная Украины встречалась с одной из сильнейших команд Европы — сборной Исландии. При поддержке переполненного зала наша сборная победила и сохранила шансы на выход в финальную часть европейского чемпионата. Поддержка и организация матча настолько понравились игрокам и тренерам сборной, что они хотят и свой следующий матч — против Чехии в мае этого года — провести в Сумах.

Юбиляры года

В ушедшем году сразу два выдающихся спортсмена, уроженца Сумской области, отметили свои юбилеи. В феврале исполнилось 70 лет двукратному олимпийскому чемпиону по гребле, неоднократному чемпиону СССР, мира и Европы Александру Максимовичу ШАПАРЕНКО, интервью с которым читайте в одном из следующих номеров нашей газеты. А в июне свой 80-летний отметил также двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе, один из лучших легкоатлетов минувшего столетия — Владимир Степанович ГОЛУБНИЧИЙ.

Спортсмен года

Евгений ГЛЫВА в 2016 г. продолжал удивлять Украину и мир своими результатами на различных международных соревнованиях. Сначала он дважды стал призёром на марафонах в Швейцарии, потом отличился в Австрии и на Киевском международном марафоне. А наиболее ярким его достижением в ушедшем году стало второе место в экстремальной многодневке в пустыне Омана, длиною в 165 км.

Cпортсменка года

Ушедший год для сумской скороходки Инны КАШИНОЙ был довольно удачным. Она неплохо выступила на первой в своей карьере Олимпиаде в Рио, где заняла 21-е место на дистанции 20 км. На внутренней арене она победила в Кубке Украины. Также Инна стала лучшей на двух международных турнирах в Испании и помогла украинской команде победить в Китае.

Команда года

В прошлом году команда по настольному теннису, возглавляемая Владимиром ХАВКИНЫМ (с недавних пор она называется МСК «Теннисная академия»), стала бронзовым призёром клубного чемпионата Украины в мужской Суперлиге и выиграла Кубок Украины. А два игрока команды отличились и в личном первенстве: Алексей САРМАТОВ стал победителем Кубка Украины, а Александр ТУЖИЛИН завоевал серебро.

Судья года

Сумчанка Марина СТРЕЛЕЦКАЯ в минувшем году вошла в число лучших футбольных арбитров не только Украины, но и Европы. Марина единственная на Сумщине является ассистентом рефери ФИФА, обслуживает международные матчи самого высокого уровня. В 2016 г. она отсудила пять матчей на чемпионате Европы среди девушек U-19 в Словакии, работала на матчах женской Лиги чемпионов, а затем еще и судила поединки чемпионата мира среди девушек U-20 в Папуа-Новой Гвинее. Марина — жена известного сумского футболиста и арбитра Сергея Стрелецкого. Вместе с мужем они воспитывают дочку Еву. Помимо судейства, Марина Стрелецкая работает тренером в ФЦ «Барса».

Футзалисты года

В декабре порадовали прекрасным завершением сезона украинские футзалисты — сборная Украины среди спортсменов с недостатками зрения, составленная практически полностью из сумчан, впервые в своей истории стала чемпионом Европы. Наши ребята в предварительных поединках одержали три победы и один матч завершили вничью, а в решающем матче обыграли сборную Франции — 6:2. Сумщину в сборной представляли Александр ГЕТЬМАНОВ, который был назван лучшим игроком турнира, Максим ФИЛЬ, Вадим ШВЕЦ, Артем СЧАСНЫЙ, Роман СКОТНИКОВ, Антон ГУМЕНЮК и Антон ГАВРИЛЕНКО. Готовили команду тренеры Николай ЧХАЙЛО, Игорь КРАВЧЕНКО и Владимир ГЛАДОВ.

Аренда года

Футбольный клуб Премьер-лиги из Донецка «Олимпик», который до этого играл свои поединки в Киеве на стадионе имени Виктора Банникова, осенью перебрался в Сумы на «Олимпийский». Благодаря этому, сумские болельщики смогли увидеть в своем городе «Динамо», «Шахтер», «Днепр», «Зарю» и другие ведущие украинские команды. Правда, лишь поединки с первыми тремя вызвали у сумчан интерес — больше всего зрителей, около 15 тысяч, пришло на матч с «Динамо». Остальные матчи собрали на трибунах лишь по несколько сот болельщиков — не в последнюю очередь потому, что проходили они осенью при плохой погоде. Много нареканий вызвало и состояние газона на «Юбилейном», особенно в последних календарных поединках. Вопрос о том, будет ли «Олимпик» продолжать играть в Сумах, пока остается открытым — на стадионе имени Банникова закончили ремонт ,и вполне возможно, «Олимпик» вернется в столицу.

Скандал года

Футбольный сезон на Сумщине завершился скандалом — не состоялись два поединка. В Ахтырке в четвертьфинальном матче Кубка не сыграли местный «Нефтяник-Укрнефть» и киевское «Динамо», а в Сумах — «Олимпик» и львовские «Карпаты» в поединке Премьер-лиги. Причина — состояние газонов, которые после снегопада и мороза превратились практически в каток. После долгих разбирательств соответствующими инстанциями это было признано форс-мажором, и оба матча будут сыграны весной. Хотя справедливости ради нужно отметить, что на «Юбилейном», в отличие от стадиона в Ахтырке, есть подогрев (который, правда, не включался уже много лет), и футболистам «Олимпика» вполне могли засчитать поражение.

Пролет года

Возможно, не в последнюю очередь из-за этого скандала Сумы «пролетели» с финалом Кубка Украины по футболу. После того как были поданы заявки, «Юбилейный» считался фаворитом на проведение финального поединка Кубка, тем более что опыт подобных матчей у Сум имеется. На проведение решающего матча претендовали также Львов и Харьков, и в итоге предпочтение было отдано стадиону «Металлист» в Харькове.

Аутсайдеры года

ПФК «Сумы» продолжает огорчать своих, к сожалению, немногочисленных поклонников. В минувшем сезоне команда избежала переходных игр лишь после изменения регламента турнира в первой лиге. В этом сезоне сумчане вновь находятся среди аутсайдеров — на зимний перерыв команда ушла, занимая лишь шестнадцатое место. По ходу сезона у команды сменился тренер — Юрий ЯРОШЕНКО возглавил ФК «Полтава», а тренером сумчан стал Павел КИКОТЬ. Из-за аренды «Юбилейного» «Олимпиком» команда лишь несколько поединков провела в родном городе, а перед зимним межсезоньем осталась практически без игроков — все, у кого закончились сроки аренды и контрактов, покинули коллектив. К тому же в конце декабря появились слухи, что СНПО прекращает финансирование команды и она снимается с чемпионата. Директор клуба Владимир ПРИСЯЖНЮК эти слухи опроверг и заявил, что, наоборот, ожидаются новые богатые инвесторы.

Уход года

После тринадцати лет выступлений за киевское «Динамо» воспитанник сумского футбола Олег ГУСЕВ покидает команду, но не завершает карьеру футболиста. По его словам, он продолжит карьеру, но не в Украине. Этот год стал для Олега неудачным — тренер сборной, еще один наш земляк — Михаил ФОМЕНКО, не взял Гусева на чемпионат Европы, а наставник «Динамо» Сергей РЕБРОВ редко выпускал Олега на поле в поединках чемпионата Украины и в еврокубковых матчах. Олег Гусев — один из самых титулованных футболистов Украины, один из тех немногих игроков, кто пользуется заслуженным уважением у болельщиков не только «Динамо», но и всех без исключения команд Украины. А это дорогого стоит. На счету Олега Анатольевича, как уважительно называют его и болельщики, и молодые футболисты, 98 игр за сборную Украины и 96 забитых голов за киевское «Динамо», а также масса других достижений и наград.

Потери года

К сожалению, ушедший год принес печальные вести для футбольной Сумщины, которая потеряла двух молодых парней, прекрасных футболистов. В сентябре ушел из жизни бывший игрок московского «Спартака» Артем Безродный, который в свое время признавался одним из самых перспективных юных футболистов Европы. Артем умер во время пробежки — не выдержало сердце. А в октябре всех потрясло известие о смерти после инсульта Дмитрия Сидоренко, который много лет играл в футзал за сумские команды высшей лиги. Артему было 37 лет, Дмитрию -36…

Исчезновение года

В этом году сумчане остались без «большого» волейбола — команда «Химпром-СумГУ» из-за отсутствия финансирования прекратила свое существование. «Химпром-СумГУ» в последние несколько лет был одним из лидеров украинского мужского волейбола, неоднократно становился призером Суперлиги, играл в финалах Кубка страны. Теперь это все в прошлом — и найдется ли кто-то, кто сможет возродить команду, — большой вопрос.

Олимпийцы года

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Сумскую область представляли три легкоатлета. Но все они свои выступления закончили далеко от призовых мет. Виталий БУТРЫМ на дистанции 400 метров и Оксана ШКУРАТ на дистанции 100 метров с барьерами выбыли из борьбы уже на первом отборочном этапе. Лучше всех выступила Инна КАШИНА: в спортивной ходьбе на 20 км она показала 21-й результат.

Пловец года

Впервые за 25 лет независимости в нашей области появился чемпион Украины по плаванью. Им стал Артур ТУРЧЕНКО, который, правда, сейчас учится в Броварах, но на соревнованиях представляет родную Сумщину. Наш земляк отличился в Харькове, на чемпионате Украины среди юниоров, где сначала стал третьим на дистанции 100 метров на спине, а затем завоевал «золото» в этой же дисциплине на дистанции вдвое короче. При этом он опередил серебряного призера всего на 0,08 секунды.

Стабильность года

Футбольный клуб «Агробизнес-ТСК» третий год подряд стал чемпионом области среди команд первой группы. Подопечные Валерия КЛИЩЕНКО уверенно прошли турнирную дистанцию и за несколько туров до окончания чемпионата забронировали себе первое место. А вот кубковая вершина в этот раз роменским футболистам не покорилась — в решающем матче, который проходил в Глухове, «Агробизнес-ТСК» уступил местному «Велетню» со счетом 0:1. Это было единственное поражение команды в сезоне. А перед началом чемпионата футболисты «Агробизнеса-ТСК» стали обладателями и Суперкубка области, обыграв серебряного призера минувшего сезона и финалиста Кубка — команду «Виктория» (Николаевка).

Возрождение года

После нескольких лет не очень удачных выступлений футзальный клуб «СумГУ» вновь радует хорошей игрой. В чемпионате Украины среди команд первой лиги подопечные Сергея ПЕСОЦКОГО сейчас занимают второе место, а в Кубке уже прошли несколько раундов и в 1/8 финала сыграют с командой «Кардинал» (Ровно). По подбору игроков сумчане вполне могут претендовать на повышение в классе, но вот найдутся ли спонсоры, готовые в случае успешного выступления подставить плечо для перехода в Экстра-лигу — покажет время.

Профи года

Сумчанин Тарас ШЕЛЕСТЮК, уже несколько лет живущий в Америке, продолжает покорять вершины профессионального бокса. В этом году Тарас провел два боя и оба выиграл, защитив свои чемпионские пояса по версиям WBA Inter-Continental и WBO NABO в полусреднем весе. Кроме того, наш земляк вошел в первые десятки нескольких боксерских рейтингов, что открывает перед ним новые возможности.

Легионер года

Заслуженный тренер Украины Владимир ВИННИКОВ в минувшем году плодотворно поработал в качестве главного тренера боксерской сборной Алжира. В год Олимпиады, которая проходила в Рио-де-Жанейро, боксеры Алжира под руководством нашего земляка завоевали пять лицензий на боксерский турнир (а всего семь), что стало высшим достижением для этой страны. Сейчас Владимир Винников вернулся в родной город, чтобы заниматься подготовкой уже сумских боксеров.

Надежда года

В минувшем году молодые боксеры Сумщины Богдан ГОЛОВАЧ и Владислав БАТИЖЕВСКИЙ, которые выиграли немало турниров на школьном и юниорском уровнях, порадовали неплохими результатами уже на взрослом уровне. Богдан Головач стал победителем международного турнира в Запорожье, а Владислав Батижевский на этом же турнире занял третье место, получив приз самому техничному боксеру. К сожалению, Богдан не смог из-за болезни выйти на ринг на чемпионате Украины, хотя мог претендовать на награды в своей весовой категории. По словам Владимира Винникова, Головач и Батижевский будут целенаправленно готовиться к следующим Олимпийским играм — перед ними будет стоять задача завоевать олимпийские лицензии.

Мама года

Осенью этого года биатлонистка Вита СЕМЕРЕНКО, которая из-за травмы спины пропустила несколько сезонов, стала мамой — в сентябре она родила в Канаде сына, которого назвали Марк. Впрочем, сейчас Вита с малышом и мужем, футболистом Андреем ПАЦЮКОМ, вернулись на Сумщину. А буквально за день до Нового года Вита получила приятный сюрприз от МОКа, который из-за подозрения в применении допинга отстранил от соревнований россиянку Ольгу ВИЛУХИНУ, серебряного призера Олимпиады в Сочи в спринте. Вита, как известно, в той гонке финишировала третьей, и, если Вилухину дисквалифицируют (а к тому все идет), «бронза» Виты превратится в «серебро».

Бойцы года

На чемпионате Европы по панкратиону в Венгрии сразу шесть сумчан стали победителями: Альберт МОСЬПАН, Дмитрий БАРАНОВ, Кирилл ГОРОБЕЦ, Сергей ГУЗЕВ, Маргарита ТКАЧЕНКО, Елена СУШКО. На европейском форуме по грепплингу в Италии Светлана СКРЫПНИК и Денис НИКОНЕЦ взяли «золото». А на чемпионате мира по грепплингу в Минске лучшими оказались Алексей НОВАК, Андрей ГОРОШКО, Даниил ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Ярослав ХРИСТИЧ, Олег ЧЕТВЕРТАКОВ, Александр АРТЮХ.

Силачи года

Мастер спорта международного класса по армрестлингу Николай ПЕДОРЕНКО в прошлом году выиграл «золото» на чемпионате мира и Европы среди людей с инвалидностью. Ещё двое представителей области — Сергей СЕМЕРЕНКО и Владимир КАСЬЯНЕНКО — заняли, соответственно, первое и второе места на турнире в Грузии.

Биатлонисты года

На фоне не совсем удачных выступлений наших биатлонистов на международных соревнованиях по биатлону глуховчанка Анна КРИВОНОС сумела стать дважды призёром юниорского чемпионата мира в Румынии, а также стала второй в смешанной эстафете в Эстонии на летнем чемпионате мира вместе с нашим земляком Антоном ДУДЧЕНКО. А в конце года еще и выиграла гонку преследования на чемпионате Украины — правда, в отсутствие сильнейших биатлонисток страны. Уроженец Белопольского района Антон Дудченко также два раза стал призёром юниорского чемпионата Европы и победил на этапе юниорского Кубка мира.

Дебютантка года

На чемпионате мира по армлифтингу сумчанка Светлана ЛЕМЕШКО выступала в четырёх дисциплинах, по результатам которых она установила новые мировые рекорды и увезла с собой четыре золотые и одну серебряную медаль. Отметим, что это был дебют Светланы на соревнованиях такого уровня.

Борец года

Сумчанин Николай КОЖУХОВ завоевал бронзовую медаль в командных соревнованиях на чемпионате мира по сумо, которые проходили в Улан-Баторе. В целом медальный улов сборной Украины на этих соревнованиях составил 14 медалей.

Юноша года

На командном чемпионате Украины среди юношей 1999 г.р. наибольшего успеха среди наших земляков достиг воспитанник областной ДЮСШ Ярослав ДЕМЧЕНКО. Сначала он стал победителем в беге на 400 метров, а потом в составе команды Сумской области победил в эстафете 100 + 200 + 300 + 400 метров. Кроме того, Ярослав установил новый рекорд области в беге на 400 метров для юношеской возрастной группы (U18), а также выполнил норматив для участия в юношеском чемпионате Европы. На самом чемпионате в Тбилиси, в той же комбинированной эстафете, Ярослав вместе с ребятами по команде остановился в шаге от подиума, заняв четвёртое место и установив новый национальный рекорд.

Анатолий Поляченко, Александр Гринка, «Панорама» №2