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12.10 Четверг

С керосином и обрезом: разбой на Сумщине

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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6 октября в селе Бабаковка в Белопольском районе произошло разбойное нападение.
45-летняя местная жительница утром вышла во двор хлопотать по хозяйству и увидела неизвестного ей мужчины, который наблюдал за ней через отверстие в заборе. Когда мужчина понял, что его заметили, ворвался во двор. Облив женщину заранее принесенным керосином, затащил ее в помещение. Затем достал обрез охотничьего ружья, выстрелил в стул, после чего привязал перепуганную хозяйку к этому же стулу и стал требовать деньги. Опасаясь за свою жизнь, она указала нападающему тайник, где хранились сбережения семьи. И пока тот искал, открывал и опустошал сейф, женщина тихонько освободилась и убежала к соседке, которая и вызвала полицию.
«Добычей» злоумышленника стали денежные средства на общую сумму около ста тысяч гривен, золотое кольцо и мобильный потерпевшей.
Принятыми оперативными мерами полиция задержала нападающего тот же день. Им оказался 26-летний житель Белополья, ранее неоднократно судимый за кражи и ограбления.
Молодой человек в ходе допроса рассказал, что он следил за этой семьей. Поэтому, как только глава семьи утром куда-то уехал, он, не колеблясь, пошел «на дело».
Сейчас по факту совершения разбойного нападения следователи Белопольского отделения полиции открыли уголовное производство по ст. 187 ч.3 УК Украины (разбойное нападение, соединенное с проникновением в жилище или иное помещение). За содеянное задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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