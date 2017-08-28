С кем торгует Украина (инфографика)

Украина за январь-август 2017 года увеличила импорт товаров из России на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 4,2 миллиарда долларов, экспорт товаров в Россию за этот период вырос на 17,7% – до 2,62 миллиарда долларов, сообщает Государственная служба статистики Украины, — сообщает РИА Новости Украина

За отчетный период объем экспорта товаров в страны Европейского союза вырос на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11 миллиардов долларов, импорт товаров из стран ЕС вырос на 22,8%, до 13 миллиардов долларов.