Украина за январь-август 2017 года увеличила импорт товаров из России на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 4,2 миллиарда долларов, экспорт товаров в Россию за этот период вырос на 17,7% – до 2,62 миллиарда долларов, сообщает Государственная служба статистики Украины, — сообщает РИА Новости Украина
За отчетный период объем экспорта товаров в страны Европейского союза вырос на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11 миллиардов долларов, импорт товаров из стран ЕС вырос на 22,8%, до 13 миллиардов долларов.
С кем торгует Украина (инфографика)
Украина за январь-август 2017 года увеличила импорт товаров из России на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 4,2 миллиарда долларов, экспорт товаров в Россию за этот период вырос на 17,7% – до 2,62 миллиарда долларов, сообщает Государственная служба статистики Украины, — сообщает РИА Новости Украина
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