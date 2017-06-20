Панорама / сумы / новости / события / комментарии
05.09 Вторник

С 30 до 680: ужасающая реальность на Донбассе (инфографика)

Сегодня, 14:18 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
С 30 до 680: ужасающая реальность на Донбассе (инфографика)

В сравнении с началом войны на Донбассе Россия многократно увеличила присутствие своей военной техники на украинской земле. Такие данные можно увидеть на инфографике, которую у себя в Twitter опубликовала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, — сообщает Сегодня.
«Неизбежность наказания руководит жестокостью агрессоров. Эта инфографика показывает, насколько далеко Россия уже пошла в маниакальной одержимости властью», – написала она.

Так, согласно инфографике, в 2014 году на Донбассе было 30 российских танков, к 2017 году стало 680. Артиллерия и системы залпового огня: 2014 год – 110, 2017 – 1170. Бронетехника (БПМ, БТР): 124 (1250 в 2017-м). Системы ПВО: 50 (550 в 2017-м).
Также Климпуш-Цинцадзе показала, сколько обстрелов было совершено оккупантами в 2017 году, разбив их по каждому месяцу.

«За этими цифрами стоят угробленные судьбы реальных людей. Мир не может разговаривать с Москвой, не принимая во внимание эту ужасную реальность», – отметила вице-премьер.
Как заявлял ранее спецпредставитель США Курт Волкер, на Донбассе российских танков больше, чем у всех стран Западной Европы.

Напечатать Письмо автору Просмотров 660 Комментариев 0

читайте также
Продукты снова подорожали (инфографика)
Продукты снова подорожали (инфографика)
20.06.2017, 11:25 Новость
Панорама Панорама 20.06.2017, 11:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 305 Комментариев 2
Региональные вузы Украины: рейтинг и цена обучения (инфографика)
Региональные вузы Украины: рейтинг и цена обучения (инфографика)
19.06.2017, 17:15 Новость
Панорама Панорама 19.06.2017, 17:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 176 Комментариев 0
Очень ненадежный партнер
Очень ненадежный партнер
19.06.2017, 13:35 Новость
Панорама Панорама 19.06.2017, 13:35 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 195 Комментариев 0
Как менялась зарплата украинцев (инфографика)
Как менялась зарплата украинцев (инфографика)
16.06.2017, 10:16 Новость
Панорама Панорама 16.06.2017, 10:16 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 225 Комментариев 0
Ошибка Савченко и все-все-все: новое в законодательстве
Ошибка Савченко и все-все-все: новое в законодательстве
15.06.2017, 10:05 Новость
Панорама Панорама 15.06.2017, 10:05 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 172 Комментариев 0
Сколько получают главные в регионах Украины (инфографика)
Сколько получают главные в регионах Украины (инфографика)
13.06.2017, 16:16 Новость
Панорама Панорама 13.06.2017, 16:16 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 187 Комментариев 0
Наши дороги в топ-10 худших в мире (инфографика)
Наши дороги в топ-10 худших в мире (инфографика)
12.06.2017, 18:15 Новость
Панорама Панорама 12.06.2017, 18:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 154 Комментариев 0
Троица: как избежать напасти
Троица: как избежать напасти
02.06.2017, 17:36 Новость
Панорама Панорама 02.06.2017, 17:36 Категория: Новость Рубрики: Мир, Досуг Регионы: Мир, Украина Просмотров 287 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 315 Комментариев 0
Опросы

Нравится ли вам ремонт на Театральной площади?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Thunderbolt звуковые карты для домашней студии
Сегодня, 17:01
admin adminych admin adminych Сегодня, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 3 Комментариев 0
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 45 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 143 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 130 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 418 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Кадры Сумщины: как прокурор без жилья обзавелся авто
Саакашвили, добро пожаловать в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, которая объявила войну АНТИкоррупционерам ...
31.08.2017, 23:21
Анна Янчук к материалу
Перфоратор Bosch — оптимальный инструмент для ремонта
Нам тоже спецы из сферы строительства советовали брать такой перфоратор - https://storgom.ua/perforatory.html в этом магазине заказывали, т.к. на него тут ...
31.08.2017, 14:46
Анна Янчук к материалу
Где учились богатейшие люди Украины (инфографика)
Ну вот как раз по первому пункту относительно данных личностей есть сомнения.
31.08.2017, 14:40
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII