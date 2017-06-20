С 30 до 680: ужасающая реальность на Донбассе (инфографика)

В сравнении с началом войны на Донбассе Россия многократно увеличила присутствие своей военной техники на украинской земле. Такие данные можно увидеть на инфографике, которую у себя в Twitter опубликовала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, — сообщает Сегодня.

«Неизбежность наказания руководит жестокостью агрессоров. Эта инфографика показывает, насколько далеко Россия уже пошла в маниакальной одержимости властью», – написала она.

Так, согласно инфографике, в 2014 году на Донбассе было 30 российских танков, к 2017 году стало 680. Артиллерия и системы залпового огня: 2014 год – 110, 2017 – 1170. Бронетехника (БПМ, БТР): 124 (1250 в 2017-м). Системы ПВО: 50 (550 в 2017-м).

Также Климпуш-Цинцадзе показала, сколько обстрелов было совершено оккупантами в 2017 году, разбив их по каждому месяцу.

«За этими цифрами стоят угробленные судьбы реальных людей. Мир не может разговаривать с Москвой, не принимая во внимание эту ужасную реальность», – отметила вице-премьер.

Как заявлял ранее спецпредставитель США Курт Волкер, на Донбассе российских танков больше, чем у всех стран Западной Европы.