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04.04 Вторник

Рядом с горотделом полиции в Сумах что-то взорвалось

Сегодня, 07:45 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Рядом с горотделом полиции в Сумах что-то взорвалось

Патрульные оперативно задержали граждан, подозреваемых в совершении взрыва в областном центре. 1 апреля, около 20 часов, 2 экипажа патрульных находились на территории Сумского отделения полиции, на улице Первомайской. Собираясь покинуть отдел полиции, инспекторы услышали сильный взрыв и увидели дым, который поднимался вверх.
Стражи порядка побежали в том направлении. Следуя туда, они остановили 2 мужчин, которые шли от места взрыва.
Один экипаж остался с ними, а другой последовал дальше.
На месте происшествия стражи порядка обнаружили поврежден забор, неизвестный предмет и нескольких граждан, которые сообщили, что после взрыва видели 2 неизвестных, которые ушли в направлении откуда и прибыли патрульные.
Остановленые инспекторами парни, которые не являются жителями данного района, путались в показаниях и нервничали.
Полицейские вызвали на место происшествия взрывотехников и следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которым передали 29-и 30-летних граждан, — сообщает пресс-служба Патрульной полиции Сум.

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