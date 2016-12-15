Румынское правительство под давлением народа капитулировало

Власть должна слышать голос народа – так звучит одна из аксиом демократии. В 2014 г. ее актуальность подтвердили украинцы, а в конце января — начале февраля 2017 г. — румыны, которые заставили правительство отказаться от планов смягчить наказание для коррупционеров.

Румыния вступила в Евросоюз еще 1 января 2007 г., но до сих пор считается одной из самых бедных и коррумпированных стран ЕС наряду с Болгарией. Бедность связана с коррупцией напрямую — из-за нее в стране далеко не лучший инвестиционный климат и, соответственно, слабые темпы развития экономики и высокий уровень миграции из страны. Особо склонными к коррупции в Румынии считаются местные социал-демократы – далекие наследники румынской компартии, ликвидированной еще в 1989 г. Правительство во главе с Виктором ПОНТОЙ, сформированное PSD, в конце 2015 г. было вынуждено уйти в отставку из-за громкого коррупционного скандала. За минувший с тех пор год с небольшим против многих членов партии были открыты антикоррупционные дела, среди осужденных по этой статье оказался лидер партии Ливиу ДРАГНЯ – ему дали два года тюрьмы условно. Сам Драгня заявлял, что это не более чем политические преследования. Несмотря на такую репутацию, социал–демократам удалось получить большинство в обеих палатах парламента на парламентских выборах, состоявшихся 12 декабря 2016 г. Некоторые журналисты писали, что это произошло из-за игнорирования волеизъявления большинством городских жителей – за эсдеков традиционно голосуют селяне, которые дисциплинированно ходят на избирательные участки. Новое правительство во главе с Сорином ГРИНДЯНУ спустя две недели после создания внезапно решило облегчить жизнь коррупционерам. На заседании 18 января оно приняло два постановления, которыми предусматривалось выпустить из тюрем часть осужденных за нетяжкие коррупционные преступления, а также смягчить наказание за них, если убыток, нанесенный государству, составил меньше 99 тыс. евро. Министр юстиции Флорин ИОРДАЧЕ заявил, что такие решения были необходимы, – дескать, нужно было имплементировать решения Конституционного суда и разгрузить тюрьмы, в которых заключенные находятся в плохих условиях. Однако народ этому не поверил, посчитав, что эсдеки готовят почву для амнистии Ливиу Драгня и остальных своих соратников.

Сначала в столице — Бухаресте, а потом и во многих других городах страны начались массовые акции, организованные через социальные сети. Они стали самыми крупными в стране со времени свержения Чаушеску в 1989 г. Единственным требованием протестующих к правительству была немедленная отмена обоих постановлений. На сторону протестующих встал президент страны Клаус ЙОХАННИС, одним из предвыборных обещаний которого была борьба с коррупцией. Еврокомиссия (правительство ЕС) также предостерегла правительство от попыток свернуть борьбу с коррупцией. Акции протеста носили мирный характер, единственный инцидент произошел 1 февраля, когда группа футбольных фанатов, присоединившихся к протестующим, начала забрасывать полицейских бутылками, файерами и камнями. Организаторы протестов назвали их провокаторами, подкупленными эсдеками.

Правительство долго упорствовало, не желая уступать протестам, но 5 февраля все-таки сдалось, пообещав 6 февраля отменить оба скандальных постановления. Но протестующие на этом оставаться не намерены – уже вовсю звучат призывы к отставке правительства и новым выборам. Чем это все закончится, покажут ближайшие недели.

фото. Голос улицы. Многие румыны заявляли журналистам, что их вдохновил на массовые протесты Майдан 2014 г. в Украине

Сергей Бондаренко, «Панорама» №7