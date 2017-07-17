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Ругаться нельзя мириться

Сегодня, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Ругаться нельзя мириться

Почему соседи Украины устроили нам дипломатический демарш
Конец сентября ознаменовался одновременным дипломатическим демаршем против Украины ближайших соседей – Румынии, Венгрии и Молдовы. Причина такого неординарного шага в двусторонних отношениях граничит со вмешательством во внутренние дела Украины — соседям не понравился новый акон… об среднем образовании.
Верховная Рада проголосовала за новый закон о среднем образовании в начале сентября. Вокруг него было сломано немало копий ещё в процессе обсуждения, но некоторых соседей Украины обеспокоила лишь одна статья, предусматривающая, что образование в стране с 2020 г. будет проходить только на украинском. В то же время закон гарантирует всем национальным меньшинствам страны право получать образование и на языке своего меньшинства. Таким образом, по сравнению с нынешней ситуацией для нацменьшинств изменится лишь одно: кроме национального они должны будут обязательно изучать украинский язык и сдавать по нему государственную аттестацию. Не секрет, что сейчас на Буковине, в Закарпатье и других регионах страны, где компактно проживают венгры, румыны и другие меньшинства, в школах часто преподавание полностью ведётся на их языке. В итоге, например, 75% выпускников школ Береговского района Закарпатской области в 2017 г. не смогли получить даже минимально необходимые баллы по украинскому языку. На первый взгляд, это несущественно, но только лишь на первый. Сейчас, отучившись таким образом украинских школах за государственный счёт, выпускники поступают в вузы «своих» стран, а потом получают их гражданство — не секрет, что Венгрия, Румыния и другие страны активно раздают представителям «своей» национальности паспорта и статус «земляков», несмотря на запрет в Украине двойного гражданства. Таким образом, в приграничных районах образуются целые сообщества фактически граждан другой страны, что, как продемонстрировала крымская трагедия 2014 года, чревато сепаратизмом.
Но дело не только в этом – европейская практика предусматривает, что проживающее в той или иной стране меньшинство обязательно должно знать язык этой страны. Несмотря на то что Венгрия и Румыния давно являются членами Евросоюза, в случае Украины они это обстоятельство проигнорировали.
Традиционно жёсткой была риторика российского МИДа — там в очередной раз озаботились не правами этнических русских,
«всего русскоязычного населения Украины», таким образом повторив информационные слоганы, использующиеся ещё с начала войны 2014 г. Впрочем, на позицию России как страны-агрессора никто обращать внимание не будет, а вот с европейскими соседями Украине предстоит серьёзный диалог, ибо серьёзность дипломатического демарша не замечать нельзя. Министр МИД Венгрии Петер СИЯРТО назвал принятие украинского закона «ножом в спину», вольно и невольно повторив риторику президента РФ Владимира ПУТИНА образца 2015 г. в отношении Турции. Президент Румынии Клаус ЙОГАННИС отменил свой визит в Украину, намеченный на начало октября, также отказался принимать визит главы Верховной Рады Андрея ПАРУБИЯ в Румынию. Парламенты Венгрии и Румынии приняли специальные декларации, в которых выражается обеспокоенность возможным нарушением в будущем прав нацменьшинств. Президент Молдовы Игорь ДОДОН также призвал Украину «отказаться от несправедливого закона». Намного мягче отреагировала Польша: МИД страны отреагировал лишь публикацией разъяснения по данному поводу, в котором польские власти пообещали «внимательно следить за воплощением в жизнь закона с тем, чтобы права поляков на образование не нарушались». Такой же сдержанной была и реакция Словакии. Начало диалогу уже положено – Украина выразила готовность отправить статьи закона, вызвавшие обеспокоенность соседей, на экспертизу Совета Европы.

Подпись под фото
Друзья Москвы. Пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор ОРБАН и его сторонники, а также ультраправая венгерская партия «Йоббик» являются одними из основных критиков украинского закона об образовании.

Карта Восточной Европы

Сергей Бондаренко

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