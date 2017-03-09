Розыск в Сумах

Около полудня в квартиру жителя дома № 55 по улице Романа Атаманюка пришли две смуглые молодые женщины, и предложили купить у них молоко и мясо по ценам несколько ниже, чем в магазине или на рынке. Дедушка согласился, и пошел в комнату за деньгами. Одна из визитерок попросила его рассчитаться с ними не мелкими купюрами, а новенькой пятисоткой, если таковая имеется. Мол, им надо на подарок, на свадьбу. Пожилой мужчина из тайника вытащил сверток с деньгами, и хотел найти пятисотку, как женщины взяли пакет у него из рук и сами начали перебирать деньги, ища новую банкноту. А потом, отвлекая дедушки какой-то мелочью, похитили все его сбережения — 6000 гривен.

Пропажу денег мужчина обнаружил только через несколько минут после того, как женщины ушли, оставив старику его покупки.

На вид первой женщине около 35 лет, среднего телосложения, рост 175-178 см, волосы черного цвета. Была одета в куртку светло-коричневого цвета из кожзаменителя и длинную черную юбку до пола.

Вторая женщина, также брюнетка, выглядит моложе, лет 18-20, среднего телосложения, рост 158-160 см. Была одета в черную куртку из кожзаменителя и длинную черную юбку до пола.

Полиция обращается с просьбой ко всем гражданам, кому известны личности злоумышленниц или их местонахождение, или кто видел похожих по приметам женщин вчера днем, в районе вул.Романа Атаманюка, срочно сообщить об этом по телефонам 050-4073102 или «102». Анонимность сообщения гарантируется, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области