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Информация о гибели отечественного машиностроения значительно преувеличена

Сегодня, 16:01 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина
admin adminych admin adminych
Информация о гибели отечественного машиностроения значительно преувеличена

9 ноября 2017 года АО «НПАО «ВНИИкомпрессормаш», который входи в состав концерна «НИКМАС», досрочно отгрузил очередную передвижную азотную станцию компрессорного типа СДА для ПАО «Укргаздобычи», крупнейшего украинского производителя природного газа и газового конденсата.
«ВНИИкомпрессормаш» уже не первый год успешно сотрудничает с «Укргаздобычей» и в прошлом году были отгружены первые две станции новой серии СДА 10/250 ПУ1 заказчику ГПУ «Шебелинкагаздобыча». Машины получили положительные отзывы от заказчика и хорошо зарекомендовали себя в работе на газовых скважинах в Харьковской обл.
Впервые в истории ВНИИкомпрессормаш разработана и поставлена на серийное производство передвижная компрессорная станция высокого давления с производительностью 10нм3/мин и давлением нагнетания 250 бар.
Прежде всего, стоит обратить внимание на компоновку станции, поршневой компрессор на базе 6ВГУ4, контейнер станции, который оборудован освещением и системой вентиляции, шасси КрАЗ повышенной проходимости и комфортности. Станция укомплектована немецким двигателем ДОЙТЦ.
Более того, конструкторским отделом института предусмотрена возможность уменьшенной подачи смазки в поршневую группу последней ступени. Все остальные ступени станции работают в бессмазочном режиме, что гарантирует длительную работу мембранно-разделительного блока.
АО «НПАО «ВНИИкомпрессормаш» — это качество без компромиссов.

ИД

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