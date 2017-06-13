Этой опоре более ста лет и сегодня она напоминает о тех временах, когда на Сумщине только зарождалась энергетика. Когда лампы постепенно заменяли свечи в домах. Она проработала с 1912 по 2008 год. Сегодня это уникальный экспонат.
Первая электростанция в Сумах построена в 1902 году, — сообщает пресс-служба «Сумыоблэнерго».
Ровесница «Титаника»: раритет на Сумщине (фото)
Этой опоре более ста лет и сегодня она напоминает о тех временах, когда на Сумщине только зарождалась энергетика. Когда лампы постепенно заменяли свечи в домах. Она проработала с 1912 по 2008 год. Сегодня это уникальный экспонат.
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