Ровесница «Титаника»: раритет на Сумщине (фото)

Этой опоре более ста лет и сегодня она напоминает о тех временах, когда на Сумщине только зарождалась энергетика. Когда лампы постепенно заменяли свечи в домах. Она проработала с 1912 по 2008 год. Сегодня это уникальный экспонат.

Первая электростанция в Сумах построена в 1902 году, — сообщает пресс-служба «Сумыоблэнерго».