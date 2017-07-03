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Российская провокация против НАТО и Украины (инфографика)

Сегодня, 14:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Российская провокация против НАТО и Украины (инфографика)

В северо-западных регионах Беларуси и России начались военные учения, на которых Кремль отрабатывает нанесение удара по странам НАТО и Украине

 

В северо-западных регионах России, граничащих с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей, и северо-западных районах Беларуси 14 сентября начались военные учения Запад-2017. По официальным данным, в них примут участие 12,7 тысяч российских и белорусских солдат, причем в Беларуси будет задействована большая часть из них. Бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав ранее заявил, что такая цифра не вызывает доверия и на самом деле Россия задействует 100 тысяч военных. Подтверждением этого может быть то, что для перевозки военнослужащих и военной техники в Беларусь в 2017 году РФ заказала 4162 железнодорожных вагона, тогда как в 2016 году использовала для тех же целей только 50. Учения планируется закончить 20 сентября.
В комментарии LIGA.net в мае 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что учения могут быть использованы для отработки наступления на Литву и Польшу, прокладки «калининградского коридора». О провокационном характере учений также свидетельствует то, что противниками входе них выступают условные государства — Вейшнория, Весбария и Лубения, которые на картах министерств обороны РФ и Беларуси совпадают с западной Беларусью, Литвой и Латвией, а также северной Польшей.
Учения проходят для проверки боеспособности новых дивизий российской армии, формирование которых Кремль начал в 2015 году. Они представляют силы быстрого реагирования, способные начать быстрые наступательные действия. По данным собеседников LIGA.net среди силовиков, создаваемая группировка будет полностью развернута, перевооружена и готова к вторжению в соседние страны к 2020 году. Судя по составу войсковых объединений и создаваемой инфраструктуре для них, глубина вторжения на юго-западном для РФ направлении планируется в пределах 500 км. Помимо стран Балтии или Беларуси, направлений удара в сторону Украины может быть несколько: черниговское, харьковско-сумское, донецкое. Удар из Крыма тоже вероятен. Цель военного наступления — не оккупация, а разгром основных сил ВСУ и принуждение Украины к капитуляции, то есть к миру на условиях агрессора. Некоторые эксперты высказывают версию о том, что часть войск РФ останется в Беларуси и после учений, утвердив если не оккупацию, то протекторат Кремля над северо-западным соседом Украины. Для Украины эта ситуация опасна тем, что крупная группировка российских войск может появиться на севере, и ВСУ придется наращивать оборонительные возможности и на этом направлении. Украинский Генштаб накануне активной фазы учений Запад-2017 привел в состояние повышенной боеготовности силы ПВО и авиацию.

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